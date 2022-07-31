تصريح عاجل من أوكرانيا بشأن مهاجمة الأسطول الروسى فى القرم

جدة - نرمين السيد - وكان حاكم مدينة سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجايف، قد أعلن اليوم الأحد، إصابة خمسة أشخاص فى هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسى للبحر الأسود.

وكتب رازفوجايف عبر "تليجرام": "سقط جسم مجهول فى فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار".

وذكر أنه أصيب 5 أشخاص من موظفى مقر الأسطول دون سقوط قتلى، وأنهم جميعا تلقوا المساعدة اللازمة.

وأشار الحاكم إلى أن رجال جهاز الأمن الفيدرالى يحققون فى ملابسات الحادث، داعيا المواطنين "للتحلى بالهدوء والبقاء فى المنازل قدر الإمكان"، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.