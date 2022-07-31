تصريح جديد من واشنطن بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخارجية الأمريكية ـ أن كبير المستشارين الأمريكيين لشؤون الطاقة أموس هوكستاين، من المقرر أن يزور بيروت اليوم ليبحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين الحلول المستدامة لأزمة الطاقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية التزام إدارة الرئيس جو بايدن، بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية.