انفجار يهز كابول بعد سقوط صاروخ على مبنى سكنى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية فى أفغانستان، عبد نافع ثاكور، اليوم الأحد، وقوع انفجار فى منطقة شيربور بالعاصمة الأفغانية كابول، جراء سقوط صاروخ على مبنى سكنى.





وحسما نقلت التقارير، قال سكان فى كابول، إنهم سمعوا عدة انفجارات فى المدينة صباح اليوم الأحد، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. ويعد هذا الانفجار هو الثانى خلال أسبوع واحد، حيث وقع الانفجار فى ملعب الكريكيت فى كابول يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى و 12 جريحًا.

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