نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف ونزول راتب الضمان المطور والتأهيل الشامل sbis.hrsd.gov.sa فئات يستبعدها الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa لمستفيدي الضمان المطور والقديم وتوقيت وتاريخ نزول راتب التأهيل الشامل لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة والأسر التي تكفل أيتام، وكيفية وطريقة تعديل طلب الضمان المطور، وذلك حتى يتسنى للمستفيدين والمستحقين لرواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي من قضاء حوائجهم ومتطلباتهم المعيشية، ويُذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الإيداع لراتب ومعاش الضمان يوم الأحد 31 يوليو2021، الموافق اليوم الثاني من شهر المحرم من العام الهجري الجديد.

متى موعد صرف ونزول راتب الضمان المطور والتأهيل الشامل فئات يستبعدها الضمان

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد 31 يوليو 2022، وهو الموافق أول اليوم الثاني من شهر المحرم 1443، أما عن نزول وإيداع الدفعة الجديدة للضمان المطور فقد تقرر إيداع الراتب فور الانتهاء من التحقق لاستحاق أهلية الضمان الاجتماعي للمستفدين الجُدد الذين قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق لذي كان مُقررفي شهر مايو 2022، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

وزارة الموارد البشرية تتيح خدماتها الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، وذلك للتيسير والتسهيل على المستحقين التعرف على بياناتهم وتحديثها بصفة دورية، وذلك لم تتحقق لهم شروط وضوابط الاستحقاق لرواتب الضمان، وسنستعرض من خلال هذا التقرير نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والفئات والمستحقة والمستفيدة، وقيمة تلك الرواتب حسب عدد أفراد الأسرة.

راتب الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة لدعم وزارة الموارد البشرية

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

كيفية تعديل طلب الضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

موعد صرف راتب “التأهيل الشامل” لأصحاب الإعاقة والأيتام

وتجدر الإشارة إلى أن موعد نزول إيداع وصرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بالتأهيل الشامل سيكون يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، الموافق 26 من شهر المحرم 1444، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية، وبذلك نكون قد قدما لكم كافة الأمور المتعلقة براتب الضمان الاجتماعي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكن من خلال التعليق أسفل هذا التقرير أن تتواصلوا معنا لطرح استفساراتكم، وسنعمل جاهدين في الرد على كافة التعليقات والاستفسارات التي تصل إلينا.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوفت بجميع التزاماتها الاجتماعية تجاه المستفيدين والمستحقين للضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث قامت الوزارة في وقت سابق بصرف معونة الملك سلمان والتي تم تخصيص مبلغ كبير لها هذا العام، كما تم إيداع مبالع المستحقين بحساباتهم بالبنوك كالأعوام السابقة، ويتبقى المساعدات المقطوعة “مساعدة الضمان الاجتماعي”، حيث لم يتأكد بعد صرفها أو تحديد موعد لنزولها.

وبذلك فقد تناولنا بالشرح والتبسيط موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وكذلك راتب التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام بلا عائل، وذلك وفق شروط وضوابط نظام الضمان المطور الجديد ومنصته الجديدة للدعم والحماية الاجتماعية، وفي حال كان لديكم استفسارات، يمكن تواصلكم معنا عبر التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين في الرد على كافة التعليقات والاستفسارات.