متاح الآن 100 ألف ريال منتج الأسرة بدون رسوم بالتقسيط لدى بنك التسليف

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متاح الآن الحصول على منتج تمويل الأسرة بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدل 60 ألف ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية حيث نجح البنك في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمواطنات بالسعودية تحت ضوابط وشروط ميسرة حيث يطلب دخل ثابت للفرد لا يتعدى 3000 ريال سعودي كذلك مع توفير سجل ائتماني مناسب للعميل السعودي المتقدم كذلك من أجل الحصول على تمويل الأسرة بدون رسوم بالتقسيط الميسر كل شهر لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات بعد موافقة بنك التسليف الذي يسمى حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية.
الشروط الواجبة للحصول على تمويل الأسرة لدى بنك التسليف 1444
وفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة لمساعدة الأسر الأشد أحتياجًا في المجتمع السعودي حيث أتاحت التمويل بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 100,000 ريال سعودي كذلك بفترات سداد مجدولة ولكن بعد إحضار كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل كما يلي بالتفصيل:
- يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 18 عام حتى 70 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على تمويل الأسرة بالسعودية.
- إيضًا منتج الأسرة يطلب توفير أثباث الدخل الشهري للأسرة الذي يجب أن لا يتعدى مبلغ 14,500 ريال سعودي بموافقة من بنك التسليف.
- بنك التنمية الاجتماعية يطلب توفير سجل ائتماني جيد من كافة الفئات المتقدمة لطلب تمويل الأسرة في السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك نصيب الفرد دخل شهري 3 آلاف ريال سعودي على الأكثر بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية.
مميزات منتج الأسرة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية عام 1444
- منتج تمويل الأسرة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بدون رسوم إدارية بالمملكة.
- كذلك تمويل الأسرة بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- أفضل تمويل ميسر متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- منتج تمويل الأسرة بمبلغ يصل إلى مائة ألف ريال سعودي بدل ستون ألف ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن.
- يوفر في الفترة الراهنة منتج تمويل الأسرة الإعفاء لجميع العملاء المصابين بالعجز الكلي كذلك إعفاء أسرة المتوفي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه بموافقة من البنك.
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