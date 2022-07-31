متاح الآن 100 ألف ريال منتج الأسرة بدون رسوم بالتقسيط لدى بنك التسليف

متاح الآن الحصول على منتج تمويل الأسرة بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدل 60 ألف ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية حيث نجح البنك في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمواطنات بالسعودية تحت ضوابط وشروط ميسرة حيث يطلب دخل ثابت للفرد لا يتعدى 3000 ريال سعودي كذلك مع توفير سجل ائتماني مناسب للعميل السعودي المتقدم كذلك من أجل الحصول على تمويل الأسرة بدون رسوم بالتقسيط الميسر كل شهر لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات بعد موافقة بنك التسليف الذي يسمى حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل الأسرة لدى بنك التسليف 1444

وفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة لمساعدة الأسر الأشد أحتياجًا في المجتمع السعودي حيث أتاحت التمويل بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 100,000 ريال سعودي كذلك بفترات سداد مجدولة ولكن بعد إحضار كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل كما يلي بالتفصيل:

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 18 عام حتى 70 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على تمويل الأسرة بالسعودية.

إيضًا منتج الأسرة يطلب توفير أثباث الدخل الشهري للأسرة الذي يجب أن لا يتعدى مبلغ 14,500 ريال سعودي بموافقة من بنك التسليف.

بنك التنمية الاجتماعية يطلب توفير سجل ائتماني جيد من كافة الفئات المتقدمة لطلب تمويل الأسرة في السعودية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك نصيب الفرد دخل شهري 3 آلاف ريال سعودي على الأكثر بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية.

مميزات منتج الأسرة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية عام 1444