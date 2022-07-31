ما هي شروط الحصول على تمويل الأسرة الجديد 100 ألف ريال من بنك التنمية 1444، نظراً لغلاء المعيشة وزيادة تكاليف وأعباء الحياة حرص بنك التنمية الاجتماعية على استمرار الجهود المبذولة منه لدعم الأسر والفئات الأشد احتياجاً حيث قام البنك برفع سقف قيمة تمويل الأسرة من 60 ألف إلى 100 ألف ريال سعودي ويعد بنك التنمية الاجتماعية في السعودية من أهم وأشهر البنوك في المملكة والتي تقدم مجموعة من التمويلات المختلفة لدعم فئات وشرائح المجتمع وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والعاطلين لتحسين مستوي المعيشة لتلك الفئات وتوفير مصدر دخل يضمن لهم حياة مستقرة يتوفر فيها جميع احتياجاتهم الأساسية، وفي هذا المقال سنقدم لكم مميزات وشروط تمويل الأسرة من بنك التنمية.

مميزات قرض الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد من المميزات على المنتجات التمويلية المقدمة منه ومن مميزات تمويل الأسرة التالي:

التقديم والحصول على التمويل بدون كفيل.

يتم الحصول عليه بدون سداد رسوم إدارية.

قيمة التمويل تصل إلى مائة ألف ريال سعودي.

يتم سداده على أقساط شهرية بفترة ممتدة حتي 60 شهر.

في حالة حدوث الوفاة أو إصابة بعجز كلي يقوم البنك بالإعفاء عن سداد الأقساط المتبقية.

إجراءات ميسرة.

ما هي شروط الحصول على تمويل الأسرة الجديد 1444

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في من يرغب بالحصول على التمويل المقدم من البنك وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية. لا يزيد عمر المتقدم عن 70 عام. يجب أن لا يتخطى دخل المتقدم مبلغ أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي. علي المتقدم أن يكون لديه سجل ائتماني سليم. يجب أن لا تزيد قيمة دخل الفرد في الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. يسمح البنك للمرأة المهجورة أو المطلقة أو الأرملة التي تعول طفل أو أكثر بالحصول على التمويل. الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالبنك والالتزام بسداد الأقساط الشهرية في الموعد الذي حدده البنك. تقديم كافة المستندات المطلوبة.

ويسمح البنك للموظف الحكومي وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين والنساء والطالب بالحصول على البنك ولكل فئة مستندات وشروط مختلفة عن الفئة الأخري ويتم التقديم على التمويل إلكترونياً عبر بوابة بنك التنمية الاجتماعية ويجب أن يكون مع المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول ورقم جوال مسجل في منصة أبشر وأن يكون مسجل في العنوان الوطني وأن يكون لديه حساب مصرفي لتقديم رقم الآيبان البنكي الخاص به بعد ذلك يقوم بتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل ثم ينتظر الإجابة من البنك على الطلب المقدم منه.