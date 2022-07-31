التقويم الدراسي 1444 العودة إلى المدارس والجامعات بعد تعديلات وزارة التعليم

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عمر شويل - جدة يعتبر التقويم الدراسي لعام 1444 وتاريخ بدء الدراسة من القضايا المهمة للغاية التي يزداد الطلب عليها في الفترة الحالية، بعد نهاية الفصل الدراسي الثالث. يتكون العام الدراسي من 3 فصول دراسية ، وللمرة الأولى تم إضافتهم إلى التقويم الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. كما سيتم تنفيذ ثلاثة فصول دراسية للعام الجديد 1444 ، بحسب إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية ببدء المنهج الدراسي بالتقويم الأكاديمي لعام 1444 بعد التعديل في المدارس والجامعات.بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة تاريخ 1 صفر 1444 كأول يوم في العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب ذكورا وإناثا وكذلك الأمر بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية.

التقويم الدراسي 1444 السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عنالتقويم الدراسي لعام 1444 ، والذي من المنتظر أن يبدأ يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444 وهو الموافق الثامن والعشرين من أغسطس 2022 وقد اعتمدت الوزارة فعلياً هذا العام ثلاثة فصول دراسية في التقويم الأكاديمي الجديد، حيث سيكون هناك ثلاثة فصول دراسية من حوالي 39 أسبوعًا أكاديميًا، اومن المقرر أن تكون هذه الأسابيع مقسمة إلى 13 أسبوعًا أكاديميًا في كل فصل دراسي وتقرر ى عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس والجامعات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى ذلك سوف يستمر التعلم الإلكتروني بالإضافة إلى حضور الطلاب والطالبات لمدة ثلاثة فصول دراسية. كما وافقت الوزارة على زيادة عدد أيام العام الدراسي.

جدول التقويم الدراسي 1444

قرر وزارة التعليم في السعودية أن يتم تقسيم العام الدراسي 1444-1445هـ في المملكة على النحو التالي:

بداية الفصل الدراسي الأول ستكون 1-2-1444.

ثم يبدأ في 30 أبريل 1444 هـ الفصل الأول من الإجازة.

ثم 10-5-1444 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

نشر الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 1444/8/8 م.

بداية الفصل الثالث 1444/8/8 م

تنتهي الفترة الثالثة في 4 ديسمبر 2022.

إجازة العام الدراسي الجديد 1444

تحدث مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في السعودية عن كافة مواعيد الإجازات الرسمية والإجازات الممتدة في العام الجديد وفقًا للتقويم الأكاديمي لعام 1444 على النحو التالي:

يحصل الطلاب على يوم عطلة رسمية وذلك في اليوم الوطني في 22 سبتمبر 1444.

يحصل الطلاب على يوم عطلة رسمية وذلك في اليوم الوطني في 22 سبتمبر 1444. ثم هناك اجازة في يوم التأسيس في 2/8/1444 هـ و 3/8/1444 هـ.

كما قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة أن تكون إجازات الفصل الدراسي الثاني في 1444/10/8 وسوف تنتهي في 1444/20/8 م.

عدد أسابيع الفصول الدراسية في التقويم الدراسي 1444

وفقًا للتقويم الأكاديمي السعودي 1444 هـ / 2023 م، فقد حددت رسمياً وزارة التربية والتعليم العدد الفعلي للأسابيع الأكاديمية للمدارس السعودية بحوالي 39 أسبوعًا أكاديميًا، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وفقًا للتقسيم التالي:

عدد الأسابيع في الثلث الأول من العام الدراسي: 13 أسبوعًا. عدد الأسابيع في الفصل الثاني: 13 أسبوعًا. عدد الأسابيع في الفصل الثالث: 13 أسبوعًا. عدد أيام الدراسة الفعلية في التقويم الأكاديمي 1444

وفق التقويم الأكاديمي السعودي 1444 هـ / 2023 م العدد الفعلي للأيام الدراسية هو 185 يومًا مقسمة إلى ثلاثة فصول دراسية ، باستثناء العطلات الوطنية والدينية والأسبوعية الطويلة.