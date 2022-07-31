نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 95,000 بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر الآن تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 95,000 ريال دون الحاجة إلى كفيل يستطيع العميل المتقدم من خلال تلك التمويل توفير جميع الاحتياجات الخاصة به كما يستطيع المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر كما أن التمويل متاح سداده على أقساط شهرية ميسرة ومتوفر أيضاً بأبسط الشروط والأحكام الموضوعة.

تمويل شخصي 95,000 بدون كفيل لدى شركة النايفات

تعد شركة النايفات للتمويل من بين الشركات المالية التى توفر منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً مطابقة لأحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية وقد صممت شركة النايفات للتمويل تمويل شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 295,000 كما متوفر أيضاً التمويل بقيمة 95,000 ريال بدون كفيل ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل

يتميز التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كما يتميز تمويل شركة النايفات بأنه تمويل بالتقسيط الميسر على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

يتمكن المتقدم أيضاً من الحصول على تمويل إضافي .

يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة 95,000 ريال دون الحاجة إلى كفيل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل

متاح الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل بأبسط الشروط ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على أهم تلك الشروط وهي

يشترط أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي وكذلك المتقاعدين.

5000 ريال الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل بالقطاع الخاص.

كما يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يتجاوز 68 عام.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل

متاح طلب التمويل الشخصي لدى شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة النايفات ثم الدخول على تمويل الأفراد ثم الدخول على طلب التمويل الشخصي.