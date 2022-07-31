نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف شاومي Redmi K50s Pro أفضل ما انتجت شاومي مقابل السعر مع أقوي معالج جديد كليًا في المقال التالي

تواصل شركة شاومي الرائدة بمجالها في تصنيع الهواتف الذكية الحديثة في اطلاق أحدث الهواتف بتقنيات حديثة عالية الجودة، وها نحن على صدد المفاجأة الجديدة من شاومي لانطلاق هاتف Redmi K50S Pro الإصدار الأحدث الذي يأتي بكامير صاحب كاميرا 200 بكسل حسب ما افصحت عنه بعض التقارير المهتم بالشأن التقني لينافس بإمكانياته المتعددة الهواتف الأخري على الساحة، وللمزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف Redmi K50S Pro نوفيكم بالسطور التالية عبر موقعنا ثقفني. مواصفات هاتف شاومي Redmi K50S Pro تم تزويد الهاتف بقنيات ممتازة خلاف الاصدارات السابقة، ولعل أبرز مزايا هاتف شاومي Redmi K50S Pro كالاتي: تم تزويد الهاتف بشاشة أموليد قوية يصل مقاسها 6.67.

تم تزويد الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12.

تم تزويد الهاتف بواجة شاومي MIUI 13.

يدعم الهاتف شبكة 2G،3G، 4G، 5G.

تم تزويد الهاتف ببطاقات SIM:2

تم تزويد الهاتف بوحدة المعالجة المركزية:MediaTek Dimensity 9000 ثماني النواة.

الهاتف يعمل بذاكرة (ROM):128/256/512 جيجابايت

تم تزويد الهاتف بشاشة:6.67 بوصة / E4 AMOLED

تم تزويد الهاتف بآلة تصوير:108 ميجابكسل / ثلاثية

تم تزويد الهاتف بكاميرا سيلفي:20 ميغا بكسل.

تم تزويد الهاتف ببطارية المجمع:5000 مللي أمبير

تم تزويد الهاتف بالشحن السريع.

تم تزويد الهاتف بكاميرا أساسية تعمل بدقة 200 ميجابكسل.

تم تزويد الهاتف بكاميرتين الكاميىا الأولي الألترا وايد تصل دقتها 8 ميجا بكسل، والثانية للماكرو بدقة 2 ميجا بكسل. سعر هاتف شاومي Redmi K50S Pro في الأسواق العربية جاء سعر هاتف هاتف شاومي Redmi K50S Pro في مصر بسعر 8750 جنيه.

جاء سعر هاتف شاومي Redmi K50S Pro في المملكة العربية السعودية نحو 1775 ريال سعودي. مميزات شاسة هاتف شاومي Redmi K50S Pro الجديد كليا يأتي هاتف شاومي بشاشة /OLED.

الطبقة الخاصة بحماية الشاشة بزجاج غوريلا جلاس Victus.

يأتي الهاتفمع تقنية +HDR10.

يأتي الهاتف مع خاصية Always-on display.

يأتي الهاتف مع وضع لحماية العين.

يأتي الهاتف مع إماكنية الوضع الليلي.

يأتي الهاتف بعدة الوان مختلفة من بينهم«الأزرق، الرمادي، الأسود». عمر شويل - جدة مواصفات هاتف شاومي Redmi K50s Pro أفضل ما انتجت شاومي مقابل السعر مع أقوي معالج جديد كليًا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف شاومي Redmi K50s Pro أفضل ما انتجت شاومي مقابل السعر مع أقوي معالج جديد كليًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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