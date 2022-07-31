نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في جداره 1444 تقديم على الوظائف التعليمية منصة مسار masar في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في جداره 1444 عبر منصة مسار للتقديم على وظائف وزارة التعليم، حيث تم الإعلان من جانب الوزارة عن توفر 11547 وظيفة تعليمية لكلا الجنسين رجال ونساء للتعيين على رتبة معلم ممارس، وقد بدأت منصة مسار في استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية مع حلول الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، ونظراً للضغط الكبير من جانب الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية، فقد تواجه مشكلة أثناء تحميل برنامج جداره لتسجيل جديد، ففي حال كان نظام جداره معلق فهذا يرجع لكثرة الطلبات، لذا يجب إعادة المحاولة مرة أخرى، ومن خلال المقال نوفر رابط التقديم على الوظائف التعليمية 1444 الرسمي عبر منصة مسار.

رابط التسجيل في جداره 1444

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عام بحسب ما جاء عن وكالة الأنباء السعودية “واس” عن توفر عدداً من الوظائف بنظام التعاقد الرسمي للتعيين على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وقد بلغ عدد الوظائف المعلن عنها 11547 وظيفة لكلا الجنسين.

فمن سيتم قبوله في الوظائف المعلنة بعد إجراء عمليات الفرز والمفاضلة بين المتقدمين، سيتم تعينه على درجة معلم ممارس وهو كل من حقق شروط الحصول على هذه الدرجة وبدأ في ممارسة مهامها ومسؤولياتها، وتأتي هذه الدرجة في المرتبة الثالثة بالنسبة لسلم رواتب الوظائف التعليمية.

ويفتح برنامج جداره 3 باب التسجيل في الوظائف التعليمية اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 31 يوليو 2022م، وتستمر منصة مسار في استقبال الطلبات على مدار أسبوع كامل، لينتهي التسجيل في وظائف التعليم في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد بتاريخ 9 محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 7 أغسطس 2022م.

وتم التأكيد من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية على فتح التسجيل في الوظائف التعليمية عن طريق نظام جدارة في منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فمن يرغب في الحصول على رابط تقديم الوظائف التعليمية، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في جداره 1444 (eservices.masar.sa).

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444

يجب على كافة المتقدمين والمتقدمات التحقق من توافر شروط شغل الوظائف التعليمية للتعيين على رتبة معلم ممارس والتي تتمثل في التالي:

الحصول على الشهادة الجامعية “بكالوريوس” على الأقل في مجال التخصص. انطباق شروط الوظائف التعليمية. عند الحصول على الشهادة الجامعية من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم. تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم. الحصول على المؤهل الجامعي عن طريق الانتظام، ويمكن استثناء هذا الشرط حال عدم توافر خريجي الانتظام بشرط أن يكون المؤهل والتخصص مناسباً للتعليم. حصول المتقدم على دبلوم تربوي لا تقل مدته عن سنه، وأن يكون من الجامعات السعودية أو غير السعودية “بشرط معادلته من الوزارة”. الحصول على الرخصة المهنية.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

كما يجب ألا يكون قد أنهيت خدمات المتقدم لأسباب تأديبية أو تم إبعاده عن مهنة التدريس لأي سبب من أسباب الإبعاد، ويتم استثناء الحالات المرضية التي تم شفاؤها بعد ثبوت ذلك بتقرير طبي من الجهة الطبية صاحبة الاختصاص، ويتاح التقديم على وزارة التعليم من خلال اتباع رابط التسجيل في جداره 1444 مسار.