نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل غرامة تصل 100 ألف جنية تحذير من شركة الكهرباء لجميع المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مبادرة من شركات الكهرباء استبدال العدادات القديمة للكهرباء بعدادات اخرى جديدة مسبقة الدفع والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، أصدرت الشركة القابضة للكهرباء تعليماتها تنفيذا للمبادرة عن طريق تقديم المواطنين طلب استبدال العدادات القديمة بعدادات جديدة مسبقة الدفع، يمكن لشركة الكهرباء بتقسيط سعر العدادات الحديثة مسبقة الدفع على عدة أقساط للتسهيل على المواطن، وأتاحت شحن الكهرباء بأي مبلغ من المال في أي وقت.

تحذير شركة الكهرباء

وجهت الشركة القابضة للكهرباء تحذير شديد اللهجة لأصحاب العدادات مسبقة الدفع للمخالفين الذين يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للقانون مثل سرقة الكهرباء، عدم سداد قيمة الاستهلاك الشهري، من خلال التلاعب في العدادات مسبقة الدفع، والتي تؤدى بصاحبها إلي الوقوع تحت المساءلة القانونية والتي قد تصل إلى دفع غرامات مالية تصل إلى آلاف الجنيهات والحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، ونبهت الشركة القابضة للكهرباء على عدم قيام المواطنين بتلك الأعمال المخالفة تجنبا للمساءلة القانونية.

عقوبة التلاعب بعدادات الكهرباء

وقد وضع المشرع عقابا قاسية على من يتلاعب بعدادات الكهرباء وفقا لنص المادة 71 من قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 والتي جرمت التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار الكهربائي بعقوبة الحبس التي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين ودفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسرقة التيار الكهربائي بغير حق، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.

كما أنه فضلا عن دفع المخالف قيمة استهلاك الكهرباء الذي استخدمه أثناء سرقة الكهرباء سوف تكون هناك الكثير من العقوبات المختلفة التي يتم توقيعها على المواطنين خلال الفترة القادمة.

لذلك ينصح بشكل دائم على سداد الفواتير بشكل دوري دون أي مشاكل في الأمر حتى لا يتم فرض عليم مجموعة من العقوبات المختلفة في حالة عدم السداد الفواتير، ولهذا وضحت الحكومة هذه العقوبات من أجل ترهيب المواطنين من التلاعب بالعدادت الكهربائية خلال الفترة القادمة أو ارتكاب أي فعل يكون خارج عن القانون سواء التوقف عن سداد الفواتير أو غيرها. .