بولندا تكشف عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 5 ملايين و154 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وأوضحت الوكالة - وفقا لراديو "بولندا" اليوم الأحد - أن البلاد استقبلت أمس السبت، نحو 25 ألفا و400 لاجئ وافد من أوكرانيا، فيما غادر أكثر 3.24 من مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضى. يشار إلى أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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