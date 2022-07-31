أستراليا: إجراء استفتاء للتصويت على منح السكان الأصليين صوتا فى البرلمان

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تسعى حكومة حزب العمال، المنتمية ليسار الوسط، بزعامة ألبانيز، إلى إجراء استفتاء مطلوب لتعديل الدستور فيما يخص الاعتراف بالسكان الأصليين فى الدستور، والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التى تؤثر على حياتهم.
ويكافح السكان الأصليون فى أستراليا منذ أجيال طويلة لكسب الاعتراف بالظلم الذى عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبى فى القرن الثامن عشر الميلادى. بينما لا يشير الدستور، الذى دخل حيز التنفيذ فى يناير 1901، إلى السكان الأصليين فى البلاد.
وخلال خطابه فى مهرجان للسكان الأصليين فى منطقة "أرنهيم لاند" فى الإقليم الشمالى، أمس السبت، كشف رئيس الوزراء عن الخطة، حيث اقترح مسودة سؤال فى الاستفتاء تقول: "هل تؤيد تعديل الدستور الذى ينشئ صوتًا للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟"، ثم إضافة 3 جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، مما يتيح تشكيل الصوت.
وفى مقابلة مع تلفزيون "إيه.بى.سى"، اليوم الأحد، قال ألبانيز إن الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد، وأن "التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء".
وقال ألبانيز، إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء، رغم إعلانه فى وقت سابق، أنه يريده فى الدورة الحالية للبرلمان، مشددًا على أن صوت السكان الأصليين لن يكون بمثابة غرفة ثالثة فى البرلمان. وقال "هذا لا يغير بأى شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطيا".
وكان حزب العمال تعهد بإدراج صوت للسكان الأصليين فى البرلمان خلال الانتخابات العامة فى مايو الماضى، والتى أطاحت بحكومة ائتلافية ليبرالية وطنية من المحافظين بعد نحو 10 سنوات فى السلطة.
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