بوتين: سنعمل على ضمان أمن حدودنا بكل الأساليب الممكنة

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، إنه وقّع اليوم مرسوما للعقيدة البحرية الجديدة، مؤكدا العمل على ضمان أمن الحدود الروسية بثبات وبكل الأساليب الممكنة.
وأضاف، أن الأسطول الروسى مستعد لتنفيذ جميع المهام البحرية وحتى تحت الماء، لافتا كذلك إلى مواصلة العمل على استكشاف مختلف التقنيات البحرية.
ولفت إلى أن بلاده تعمل على تعزيز قدرات الأسطول البحرى، وفقا لما أودرته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أن حاكم مدينة سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجايف، كان قد أعلن اليوم، إصابة خمسة أشخاص فى هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسى للبحر الأسود.
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