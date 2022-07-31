اليمن يدعو المجتمع الدولى للضغط على الحوثى للإفراج عن 4 صحفيين قبل إعدامهم

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى بالضغط على ميليشيا الحوثى الإرهابية للإفراج عن 4 صحفيين، وذلك بعد صدور أوامر الإعدام بحقهم.





وقال معمر الإريانى فى تغريدة عبر "تويتر"، أمس السبت، إن "ميليشيات الحوثى تواصل إخفاء الصحفيين الأربعة قسريا منذ اختطافهم فى يونيو 2015، بعد أن أصدرت بحقهم أوامر بالإعدام، فى ظروف اعتقال سيئة وحرمان من الرعاية الصحية، أدى إلى تدهور وضعهم الصحى ودخولهم مرحلة الخطر". وحمل الإريانى ميليشيا الحوثى مسؤولية سلامة الصحفيين، ومسؤولية "كافة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق الصحفيين فى مناطق سيطرتها بهدف قمع وتكميم الأفواه، وخلق بيئة غير آمنة للعمل الصحفى"، مضيفًا أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت المسئولون عنها من العقاب". ونشر الوزير اليمنى صورة للصحفيين الأربعة، وهم: "أكرم الوليدى، وتوفيق المنصورى، وحارث حميد، وعبدالخالق عمران"، والذين أخفتهم الميليشيا قسريا منذ اختطافهم فى عام 2015.

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