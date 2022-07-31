إسرائيل توقف تحليق مقاتلات «إف 35» بسبب مخاوف عيوب الصناعة

جدة - نرمين السيد - أعلن سلاح الجو الإسرائيلى، اليوم الأحد، وقف تحليق مقاتلاته الشبح "إف 35" التى تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بشكل مؤقت، وذلك فى أعقاب الكشف عن مخاوف أمريكية من عيوب فى أنظمة القفز بالمظلة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال سلاح الجو الإسرائيلى فى بيان عبر "تويتر"، إن الطائرات ستخضع لعمليات فحص تستمر بضعة أيام، وستكون أى عمليات للمقاتلات "إف 35" فى تلك الفترة، بتفويض خاص من قائد السلاح. وبحسب الوكالة، يأتى الإعلان الإسرائيلى بعد إشعار أمريكى، أمس الجمعة، عن عيوب محتملة فى الخراطيش المتفجرة فى أنظمة قفز الطيارين بالمظلات فى ثلاث طائرات حربية أمريكية، من بينها طائرة "إف 35"، وهو ما تسبب فى إيقاف مؤقت لبعض العمليات الأمريكية.

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