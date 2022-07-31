العالم اليوم - بداية من الغد.. هيثم الغيص يتولى منصب الأمين العام لـ"أوبك"

انتم الان تتابعون خبر بداية من الغد.. هيثم الغيص يتولى منصب الأمين العام لـ"أوبك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 يوليو 2022 11:15 صباحاً - يبدأ هيثم الغيص، مباشرة مهامه غدا في منصب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خلفا للنيجيري الراحل محمد باركيندو، بعد تزكيته من قبل 13 دولة عضوة في المنظمة.

وقال الأمين العام الجديد لـ "أوبك" في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن لديه تطلعات وأفكار سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

والغيص هو أول كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع، وكانت الدول الأعضاء اختارته لهذا المنصب لمدة 3 سنوات، في يناير الماضي.

ويتمتع الغيص بخبرة تمتد إلى نحو 30 عاما في مجال أسواق النفط العالمية، فقد شغل منصب محافظ الكويت في "أوبك" من عام 2017 حتى 2021، كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في تحالف "أوبك+".

وقبل ذلك، تدرج الغيص وظيفيا في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن، وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي، بحسب "كونا".