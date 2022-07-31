العالم اليوم - زيلينسكي: محصول الحبوب قد ينخفض إلى النصف بسبب الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 يوليو 2022 11:15 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن محصول بلاده هذا العام من الحبوب قد يكون نصف الكمية المعتادة.

وعزا الرئيس الأوكراني هذا الأمر إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده، والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وكتب فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا: "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف الرئيس الأوكراني "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".

وكان وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، قال في وقت سابق إن بلاده مستعدة لإعادة شحن الحبوب من موانئها الجنوبية.

وقال كوبراكوف للصحفيين في ميناء أوديسا الجنوبي إن أوكرانيا مستعدة لشحن الحبوب من ميناءين بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لكن لم يتم تحديد موعد مغادرة الشحنة الأولى.

وتابع "تم تحميل 17 سفينة في المجمل قبل الحرب. واليوم بدأنا تحميل سفينة أخرى في ميناء تشورنومورسك. قمنا مبدئيا بحل كل المسائل الفنية تقريبا".

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا الأسبوع الماضي على رفع الحصار عن صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود، التي تعرضت للتهديد جراء العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

والاتفاق هو أول انفراجة دبلوماسية في الصراع وتراجعت أسعار القمح المعروضة في آسيا وسط توقعات بزيادة الإمدادات، غير أن القتال العنيف يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر.