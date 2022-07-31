نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشرةً.. موعد مباراة السعودية واليمن في البطولة العربية وتردد قناة ksa الناقلة المباراة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية واليمن في الدور ربع النهائي في النسخة رقم 8 من البطولة العربية للشباب تحت 20 عام، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اللقاء اليوم لا بد من أن يكون فيه طرف فائز ومتأهل إلي الدور نصف النهائي، والطرف الأـخر يودع البطولة، يستضيف المباراة ملعب أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة” في مدينة أبها السعودية، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على الهواء مباشراٌ عبر تردد قناة ksa المفتوحة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد وتفاصيل اللقاء وتاريخ مواجهات المنتخبين في البطولة.

بدأ البطولة في جذب انتباه الجماهير السعودية بعد أن كانت البداية غير قوية، من حيث المتابعة والمشاهدة لمباريات المنتخبات العربية، اللقاء الأول اليوم الذي يجمع السعودية باليمن في الأدوار الاقصائية يعد اللقاء الثاني في تاريخ المنتخبين في البطولة، كان اللقاء الأول قد جمع المنتخبين الشابين في بطولة العام الماضي الذي شهدتها القاهرة، وحقق الأخضر الشاب الفوز على نظيرة اليمني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.