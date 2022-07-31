نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة دعم سكني sakani.housing.sa لحجز أرض سكنية مجانية “مشاريع مخططات الدعم السكني” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة دعم سكني sakani.housing.sa للتسجيل وحجز قطعة أرض سكنية مجانية، وكذلك التقديم للحصول على تمويل قرض مدعوم، وذلك بعد إتاحة مخططات حجز وتوزيع الأراضي المجانية بالرياض ومكة والمدينة وغيرها من المدن، وذلك على رابط النفاذ الوطني الموحد الرئيسية والتسجيل الإلكتروني، وقد يكون موقع سكني معلق في بعض الأحيان لكثرة الزيارات الدخول إلى حسابي على موقع سكني لتوزيع الأراضي السكنية المجانية، وقد تمكن أكثر من ربع مليون مستفيد من الحلول التمويلية التي تقدمها المنصة بمشاركة صندوق التمويل العقاري السعودي.

رابط منصة دعم سكني sakani.housing.sa لحجز أرض سكنية مجانية “مشاريع ومخططات”

هذا ويتم التسجيل من خلال منصة سكني الإلكترونية عن طريق النفاذ الوطني لوزارة الإسكان www.iam.gov.sar وذلك للاستفادة من توزيع الأراضي السكنية المجانية، أو التمويل بقروض مدعومة بدون فوائد، حيث يمكم الاستفادة من الدعم التمويلي الذي تصل نسبته لبعض الفئات 100%، هذا ويتم سداد القرض المدعوم على أقساط شهرية مدعومة، ونسبة الدعم يحددها شرط دخل المستفيد.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج سكني هي جهود من العمل المتواصل على مدار سنوات، حيث اسهم برنامج سكني إلى وصول نسبة التملك السنوي إلى 60% في أربع سنوات فقط، حيث ارتفعت نسبة التملك من 47% إلى 60%، هذا وقد بلغ عدد المستفيدين بنهاية عام 2021 ما يقارب ربع مليون مستفيد، وحققت المنصة طفرة غير مسبوقة في القطاع السكني التي أسهمت بتمكين الأسر على المسكن الملائم، وقد سكنت 186 مساكنها بالفعل.

إنجازات منصة بوابة سكني لعام 2022

وتجدر الإشارة إلى أن أنه تم تقديم أكثر من 182 عقد تمويلي جديد وفق أربع منتجات تمويلية، هذا بجانب إطلاق المشاريع السكنية الجديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم العمل في 112 مشروع سكني جديد، توفر 147 ألف وحدة سكنية جديدة بجميع ربوع ومدن ومناطق المملكة، وتم إتاحة 223 مخطط سكني، وقد وفرت هذه المخططات السكنية إلى توفير 180 قطعة أرض سكنية جديدة بجميع مناطق المملكة.

توزيع الأراضي المجانية بالرياض ومكة والمدينة المنورة وتابوك وغيرها من المدن

هذا ولا تزال منصة سكني تقدم خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق منصة سكني الذي يقدم استعراض المشاريع والحجز وخدمة ما بعد التملك، وسجل تطبيق سكني ما يتجاوز 4 مليون عملية تحميل، كما تم خدمة أكثر من مليون مواطن من خلال الرقم الموحد لمنصة سكني 199090، هذا بجانب حساب العناية بالمستفيدين على توتير الذي قدم خدماته لأكثر من 300 ألأف مواطن.

دخول سكني عن طريق النفاذ الوطني www.iam.gov.sar موقع سكني الأراضي المجانية

هذا بالإضافة إلى إلى ما تستهدفه منصة سكني من الوصول بنسبة التملك إلى 70% بنهاية عام 2022، كما تستهدف الحكومة السعودية أيضا توقير وحدات سكنية لعدد 180 ألف أسرة جديدة، حيث سيتم تسليم 130 ألف وحدة سكنية في العام 2022، هذا بجانب تقديم 100 ألف قرض عقاري مدعوم في العام الحالي.

موعد التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد 1444” مشاريع ومخططات دعم سكني

أعلن برنامج سكني عن إتاحته الحجز من خلال منصة سكني بداية من يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، أما عن نتائج التسجيل والاستحقاق، فستكون من خلال رسالة نصية وإشعار على تطبيق سكني، ومع الإعلان عن بداية الحجز، يشهد الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج “بوابة منصة سكني” مشاكل تقنية لكثافة الزيارات على الموقع.

رابط منصة دعم سكني sakani.housing.sa لحجز ارض سكنية مجانية

زيارة الموقع الإلكتروني “منصة سكني وزارة الإسكان السعودية“. تسجيل الدخول بحساب المستخدم الذي تم تسجيله سابقا. إدخال رقم الهوية الوطنية. من ليس لدية حساب يمكنه إنشاء حساب جديد.

رابط تسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحدة لوزارة الإسكان

يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول.

أرقام التواصل مع منصة سكني الرقم الموحد (وزارة الإسكان)

مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية.

على الرقم الموحد: 199090.

البريد الإلكتروني: [email protected]

التسجيل على موقع منصة سكني للأراضي المجانية (مخططات سكني 1444)

يشرط الجنسية السعودية.

عمر الراغب في التسجيل والتقديم لا يقل عن 25 عام.

بخصوص الدعم التمويلي يكون لأصحاب الدخل الثابت الذي يضمن سداده للقرض.

قيمة الدعم التمويلي يتم تحديده وفق دخل المستفيد.

عدم امتلاك المستفيد لمسكن وقت التسجيل.

الاستفادة من دعم سكني تكون لمرة واحدة فقط، حيث يجب أن لا يكون المستفيد قد حصل على دعم من قبل.

إتاحة تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به “برنامج منصة سكني” حيث صرح بأن البرنامج هدفه تمكين الأُسر السعودية محدودة الدخل من التملُّك لمسكنها الأول، وأضاف برنامج سكني أن الفرد الأعزب لا يحق له التسجيل، وذلك لانتفاء صفة الأسرة عنه، حيث أن من تشمله شروط التسجيل على منصة سكني أن يكون القائم بالتسجيل متزوجاً، حيث أن العازب مستبعد من دعم سكني، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم طرح استفساراتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

وصفة هندية سحرية من المنزل لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع