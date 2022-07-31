نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف جدارة التعليمية 1444 منصة مسار “وزارة التعليم السعودية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة التعليمية 1444 منصة مسار لشغل الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها بنظام التعاقد للعمل بوزارة التعليم السعودية للعام الدراسي الجديد 1444.

حيث يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في وظائف جدارة التعليمية، وذلك من أجل فرصة الحصول على فرصة عمل في مختلف المجالات التعليمية والإدارية والصحية.

وظائف جدارة التعليمية 1444 منصة مسار

فقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن التقديم في وظائف جدارة التعليمية سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 م، وهو الموافق بالتاريخ الهجري 2 من محرم 1444 هـ.

كما أن باب التقديم يظل مفتوح إلى يوم الأحد المقبل الموافق 9 من محرم 1444 هـ، ويوافق بالميلادي 7 من أغسطس 2022 م، وأنه سوف يتم قبول كل موظف حسب تخصصه والوظائف المتاحة.

شروط التقديم في الوظائف التعليمية 1444

فقد وضعت وزارة التعليم مجموعة من الشروط المحددة للالتحاق بالوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، وتلك الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة البكالوريوس في مجال التخصص.

كما أن يقوم بالتحقق من استيفاء كل الشروط والمعايير اللازمة للممارسة مهنة التعليم.

كذلك يجب أن يتحقق في المتقدم كل المعايير اللازمة لاستلام وظيفة تعليمية.

وفي حالة وجود شهادات صادرة من خارج المملكة يجب أن تتم معادلتها في وزارة التعليم بالسعودية.

طريقة التقديم على وظائف التعليم جدارة 1444

إن كنت من الراغبين في التقديم على وظائف جدارة التعليمية، يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات المحددة وهي كما يلي:

البدء بالدخول على رابط موقع جدارة الإلكتروني.

كما تقوم بتسجيل الدخول وتعبئة كل البيانات المطلوبة.

كذلك تبدأ في التقديم على وظائف جدارة.

ثم تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بتقديم الطلب.

حيث تقوم باختيار الوظيفة التي ترغب التقدم إليها.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على زر إضافة وتقوم بكتابة كل البيانات بالقائمة الشخصية.

أيضًا تقوم بحفظ كل البيانات الخاصة بك والتي قمت باختيارها.

ثم تظهر لك كل الوظائف الشاغرة أو الخالية على المنصة على حسب رغباتك التي قمت بتقديمها.

فتقوم باختيار الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلك.

وتقوم بقراء الشروط والأحكام وتقوم بالموافقة عليها.

بعد ذلك تقوم برفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

أيضًا تقوم بالنقر على زر التقديم.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد التقديم بوظائف جدارة التعليمية، وما هي الطريقة و الشروط المطلوبة للتقديم كما يمكنك مشاهدة الفيديو المرفق بالأعلى واتباع خطوات التسجيل الكترونيًا.