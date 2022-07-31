نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد نزول وصرف إيداع راتب التقاعد pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد نزول معاش التقاعد لشهر أغسطس 2022 سؤال أجابت عليه المؤسسة العامة للتقاعد التابعة للتأمينات الاجتماعية www.pension.gov.sa والتي حددت يوم محدد يتم فيه صرف رواتب التقاعد، ويمكن أن يتقدم هذا اليوم أو يتأخر لمدة يوم في حال تزامن موعد الصرف مع إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية، أما عن موعد صرف رواتب التقاعد شهرياً بوجه عام، فهو يوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، في حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية، فإن موعد نزول راتب التقاعد يتم في أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن موعد الصرف هذا الشهر سيكون صباح يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022، ويتم إيداع رواتب التقاعد في حساب المستفيدين صبيحة هذا اليوم، وذلك لمن تنطبق عليه شروط وضوابط الاستحقاق والأهلية، هذا وقد أوضحت المؤسسة حقيقة ما أُشاع عن وجود زيادة في راتب تقاعد هذا الشهر.

التسجيل في التأمينات أون لاين على رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتجدر الإشارة لما تردد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة براتب التقاعد بدأ من شهر ديسمبر الماضي 2021، وقد فندت المؤسسة العامة للتقاعد www.pension.gov.sa على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الإشاعة نافية نفياً قاطعا حقيقة تلك الإِشاعة، وأضافت المؤسسة أن أي تغير قد يطرأ على رواتب التقاعد سيصدر بشأنه بيان رسمي يوضخ مقدار هذه الزيادة وأسبابها، وأهابت بالمواطنين استسقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد نزول وصرف إيداع راتب التقاعد

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات السعودية أتاحت رابط خاص للتسجيل في خدمة التأمينات أون لاين، ويتم التسجيل وفق الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.

حدد نوع المستفيد (مشترك، صاحب عمل، جهة علاج)، ثم انقر على (تسجيل).

أكمل البيانات المطلوبة.

يتم تسجيلك بالموقع بنجاح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موعد نزول وصرف الراتب التقاعدي

كما أكدنا في صدر هذا التقرير أن موعد الصرف سيكون صرفة يوم الخميس الموافق يوم 25 أغسطس 2022 كما هو معتاد، وذلك لعدم تزامن موعد الصرف المُعلن مع الإجازة الأسبوعية، لذلك صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على توتير أن موعد الصرف وإيداع مستحقات المستفيدين ستكون صبيحة يوم الخميس 25 أغسطس 2022، وبذلك يمكن للمستفيدين من رواتب التقاعد سحب وصرف رواتبهم في الموعد المعتاد.

موعد صرف ونزول إيداع راتب متقاعدي التأمينات

كما أنه من المقرر صرف راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية يوم لاثنين الموافق يوم 1 أغسطس 2022، وهو الموعد الرسمي، وذلك لعدم تزامن موعد الصرف الرسمي مع موعد الإجازة الإسبوعية، لذا تقرر صرف الراتب للمتقاعدين في موعدة المحدد بداية شهر أغسطس القادم 2022، وذلك كما هو متبع.

رابط وطريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد www.pension.gov.sa

خصصت المؤسسة العامة للتقاعد رابط خاص يمكن من خلاله التعرف على الخدمات التي تقدمها، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن راتب المتقاعدين، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات .

. الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر علي “التعريف بالمعاش”.

إدخال بيانات التسجيل المطلوبة

الضغط على كلمة “تسجيل”.

“الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ستظهر لك جميع البيانات الخاصة براتب التقاعد.

حاسبة المعاش التقاعدي

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة حاسبة المعاش التقاعدي تتيح معرفة قيمة المعاش التقاعدي بصورة تقريبية، وذلك وفق البيانات التي يقوم المُستعلم بإدخالها، وذلك حسب الخطوات التالية:

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.pension.gov.sa هي إحدى المؤسسات التي تقوم على الحماية الاجتماعية لقطاع كبير من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهي مظلة تأمينية معنية بموظفي الدولة سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين أو العاملين في القطاع الحكومي والخاص، وتقوم المؤسسة على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية بشكل اختياري.