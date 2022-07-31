جوتيريش يدعو الأطراف العراقية لاتخاذ خطوات فورية تجنباً للعنف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 10:25 صباحاً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، جميع الأطراف العراقية الفاعلة لاتخاذ خطوات فاعلة للتهدئة وتجنب العنف، مشدداً على أهمية الارتقاء فوق الخلافات وتشكيل حكومة وطنية فعالة.

وقال جوتيريش، في بيان، “أتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها العديد من الأشخاص”، مشيرا إلى أن “حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات”.

وناشد جوتيريش، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بـ”اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة”.

وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى “الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة، من خلال الحوار السلمي والشامل، تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، بدون مزيد من التأخير”.