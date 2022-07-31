الصين: سنحافظ على السيادة الوطنية بحزم.. ومقاتلاتنا تحلق حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية، قال المتحدث الصينى، خلال معرض جوى عسكرى، إن القوات الجوية لديها أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق فى دوران حول "الجزيرة الغالية لوطننا الأم"، فى إشارة إلى تايوان.
وتتصاعد حدة التوتر بسبب جزيرة تايوان بين أمريكا والصين، إذ تصر بكين أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى، جزء من أراضيها.
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