تحذيرات عاجلة فى السعودية من ظاهرة جوية خطيرة

جدة - نرمين السيد - حذرت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى من فرص هطول الأمطار الغزيرة، مشددة على أهمية توخى الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من أمس السبت، وحتى الأربعاء المقبل.





وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المديرية كشفت عن أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدى إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة. وشدد المتحدث الرسمى للمديرية العقيد محمد الحمادى، بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة فى مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدنى المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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