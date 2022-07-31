العالم اليوم - النفط يقفز بمعدل نمو السعودية إلى 11.8 بالمئة بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر النفط يقفز بمعدل نمو السعودية إلى 11.8 بالمئة بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 يوليو 2022 10:18 صباحاً - واصل الاقتصاد السعودي نموه القوي في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من أسعار النفط التي ارتفعت بشدة هذا العام.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان يوم الأحد، إن التقديرات السريعة أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 11.8 بالمئة في الربع الثاني من العام، مقارنة بنفس الفترة من 2021.

"يعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1 بالمئة، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4 بالمئ"، بحسب البيان.

وكان الاقتصاد السعودي حقق نموا بنسبة 9.9 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مع انتعاش الطلب على النفط وارتفاع أسعاره خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والتعافي من تداعيات كورونا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا بنسبة 7.6 بالمئة خلال العام الجاري، كأعلى معدل نمو بين جميع اقتصادات دول العالم، فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل، مقارنة بتوقعاته في أبريل، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر الأسبوع الماضي.