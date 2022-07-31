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عمر شويل - جدة رابط وشروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية الذي أعلنت عنهم وزارة الحرس الوطني بصورة رسمية، لتمكين حاملي الشهادة الثانوية من الالتحاق بالكلية العسكرية حال توافر شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة، لذلك سوف نوضح كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن طلب التقديم بالكلية.

رابط وشروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

تم إعلان كلًا من رابط وشروط كلية الملك خالد العسكرية، والتأكيد على ضرورة التسجيل يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من ذي الحجة.

رابط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية

تم طرح رابط إلكتروني تستطيع من خلال التقديم وفقًا للخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لكلية الملك خالد هنا.

ثم اختر خانة التسجيل، واضغط على أيقونة تسجيل طلاب الثانوية العامة.

بعد ذلك اكتب البيانات المطلوبة، الاسم، رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، رقم الجوال، وكافة البيانات صحيحة في الخانات الخاصة بها.

ثم اضغط على مربع الحفظ، ثم إرسال الطلب.

شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية

أوضحت الكلية عدة شروط ينبغي توافرها في المتقدمين بطلبات الالتحاق، وتشمل تلك الشروط ما يلي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية. توافر حسن المظهر والسلوك، وعدم تعرضه لأحكام جنائية مسبقة. ألا يتجاوز ٢٢ عامًا، ولا يقل عن ١٧ عامًا. كما يجب أن يكون طوله ما بين ١٦٥سم وحتى ١٨٨ سم، ولا يقل وزنه عن ٥٢ كجم ولا يتجاوز ٩٥ كجم. الحصول على معدل تراكمي يقدر بنسبة ٨٠%. لابد أن تتجاوز درجة القدرات الخاصة في الاختبار عن ٦٠ درجة.

ماهي الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الملك خالد العسكرية؟

بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر.

شهادة التخرج.

الدفتر العائلي إذا كان متزوج.

السجل الخاص بالمرحلة التعليمية الثانوية.

صورة من السجل المهني.

في حالة الحصول على شهادة من خارج الدولة، لابد من تقديم شهادة معادلة.

ماهو موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية؟

سوف يتم فتح باب التقديمات لمدة خمسة أيام بدايةً من يوم الاثنين الموافق ١٩ من شهر ١٢ لعام ١٤٤٣، ويستمر حتى يوم ٢٤.

كما أكدت الوزارة على أنه سوف يتم وضع درجات القدرات والتحصيلي واللغة الانجليزية تلقائيًا.

ماهي تخصصات كلية الملك خالد العسكرية للثانوية؟

أعلنت لجنة القبول والتسجيل داخل الكلية عن التخصصات المتاح الالتحاق بها، وهي كالآتي:

تخصصات الطب وتشمل (الجراحة العامة، جراحة العظام، طب الطوارئ، التخدير).

تخصصات صحية (أخصائي علم نفس، أجهزة طبية، أشعة، صيدلة، تقنية تخدير، خدمات طارئة).

تخصصات هندسية (كهربائية، ميكانيكية، معمارية، مساحة، مدنية، زراعة).

تخصصات الطيران (إدارة مطار، مراقبة جوية، إدارة الطيران، هندسة طيران).

تخصصات إعلام ( إذاعة وتلفزيون، نشر وصحافة).

تخصصات حاسب آلي.

تخصصات شرعية.

تخصصات ترجمة( فرنسية، إنجليزية).

تخصصات إدارة أعمال.

رابط وشروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية حددتها وزارة الحرس الوطني بمقاييس دقيقة للغاية، ويعد من أهمها الجنسية السعودية، والمظهر المطلوب، وفي حال توافرها يتم التقديم على الرابط الرسمي للكلية.

رابط وشروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية تم ذكر كلًا منهما في المضمون السابق، مع توضيح خطوات التقديم والأوراق اللازمة، كما وضحنا موعد بدء وانتهاء التقديمات، وأيضًا التخصصات المتاحة بالكلية.