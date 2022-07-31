نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور – كيفية تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم أنك تبحث عن رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور الذي أتاحته وزارة الموارد البشرية، لذلك سوف نقدم لك خطوات الاستعلام برقم الهوية، وكيفية استخراج رقم الضمان، من خلال تنفيذك لبعض الخطوات عبر الإنترنت لتسهيل كافة إجراءات التسجيل والتحديث وأيضًا الأهلية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للفروع التابعة لمؤسسة الضمان.

رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” sbis.hrsd.gov “،

كي تتمكن من الإطلاع عن حالة الضمان قبل موعد صرف المعاش، ويتميز ذلك الرابط بسهولة إجراءات الاستعلام، فضلًا عن توفير الوقت والجهد لكافة المستفيدين.

استعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

اتبع الخطوات التالية:

ادخل لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انقر فوق خانة خدمات الوزارة. اختر بوابة الخدمات الإلكترونية. دون رقم هوية المستفيد، وكلمة مرور، ثم اضغط دخول. انقر فوق مربع حسابي، ثم املأ البيانات المحددة أمامك. اضغط على مربع الاستعلام وسوف يظهر لك بيانات حساب المستفيد.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

ادخل للموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور. سجل دخولك برقم الهوية، وكلمة المرور. ادخل للصندوق الوارد، ثم على معاش التأمين. اضغط على حالة الخدمة. سيظهر أمامك على الشاشة عدة بيانات من ضمنها رقم الضمان. أو يمكنك الاتصال على رقم الاستعلام الخاص بالمؤسسة (8001222777)، أو التواصل مع وزارة الموارد البشرية من خلال رقم 19911.

كيفية تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية؟

سجل دخولك في بوابة النفاذ الوطني، باسم المستخدم وكلمة المرور. تأكد من صحة بيانات (الاسم، واسم الأب، والجد، والعائلة، الجنس، الحالة الاجتماعية، الجنسية الوطنية). ادخل البيانات اللازمة من (نوع البريد، المنطقة، المدينة، الحي). ادخل رقم الجوال الخاص بالمستفيد، ثم اضغط على التالي. دون المعلومات البنكية ورقم الأيبان المطلوبة. أعد كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها على جوالك. اجب على عملية التحقق. سوف تتلقى رسالة تفيد بإتمام عملية التحديث.

كيف أتحقق من أهلية الضمان المطور؟

ادخل لموقع وزارة الموارد البشرية. انقر على بيانات مستفيدي الضمان. دون رقم المستفيد، ورقم الضمان. ادخل كود التحقق. اضغط على أيقونة عرض.

هل تم إيداع الضمان اليوم؟

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد إيداع الضمان في حسابات المستفيدين، في نهاية كل شهر ميلادي، ويمكنك الاستعلام من خلال الخطوات سالفة الذكر عن حالتك في الضمان.

رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور يمكنك من خلاله الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي قدمتها لك وزارة التنمية الاجتماعية، سواء خدمات الاستعلام أو التسجيل.

الخلاصة

رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور قمنا بإدراجه في السطور سالفة الذكر، بالإضافة إلي شرح كافة الخطوات التي تساعدك في الاستعلام عن الحالة والأهلية، وتحديث بياناتك، وأيضًا توضيح الموعد المُعلن لصرف الضمان.