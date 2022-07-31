روسيا: اتهامات كييف لنا بالهجوم على دونيتسك «عقيمة»

جدة - نرمين السيد - وصف نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، محاولات كييف اتهام موسكو بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين فى بلدة يلينوفكا بدونيتسك بأنها "عقيمة ولا جدوى منها".





وقال بوليانسكى- إن الأوكرانيين يجرون محاولات حثيثة لإلقاء اللوم بهذه الجريمة على روسيا، مضيفا أنه لو كانوا أكثر ذكاء لاستخدموا سلاحا آخر غير صواريخ "هيمارس" الأمريكية التى زودتهم بها واشنطن. وكانت موسكو قد دعت أمس السبت، خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق فى الهجوم على مركز الأسرى الأوكرانيين فى بلدة يلينو فكا بدونيتسك.

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