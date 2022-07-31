عاجل- إصابة 5 أشخاص فى هجوم على قيادة الأسطول الروسى بـ البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وكتب رازفوجايف عبر "تليجرام": "سقط جسم مجهول فى فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار". وذكر أنه أصيب 5 أشخاص من موظفى مقر الأسطول دون سقوط قتلى، وأنهم جميعا تلقوا المساعدة اللازمة. وأشار الحاكم إلى أن رجال جهاز الأمن الفيدرالى يحققون فى ملابسات الحادث، وأعلن إلغاء جمسع الفعاليات الاحتفالية المخطط لها فى سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربى الروسى، داعيا المواطنين "للتحلى بالهدوء والبقاء فى المنازل قدر الإمكان"، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

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