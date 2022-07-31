العالم اليوم - رئيس سريلانكا: تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 يوليو 2022 08:15 صباحاً - قال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسنجه إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر بسبب الاضطرابات التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال ويكريميسنجه في أول خطاب يلقيه منذ انتخبه البرلمان إن الاتفاق تأخر لمدة شهر على الرغم من أنه سعى حتى وهو في منصب رئيس الوزراء إلى إبرامه بحلول أوائل أغسطس.

وتجري سريلانكا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرار خطة إنقاذ لاقتصادها الذي تدهور بشدة في الفترة الأخيرة وهو ما أدى لاحتجاجات شعبية واسعة أطاحت بالرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فر من البلاد ثم قدم استقالته بعد ذلك.

ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبا، منذ أشهر، نقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخما كبيرا.

وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل الماضي.

وأعلن البنك الدولي، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يقدم تمويلا جديدا لسريلانكا إلا في حال أجرت الدولة "إصلاحات هيكلية عميقة" بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهار.