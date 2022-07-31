نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "يديعوت أحرونوت": إسرائيل تحذر حزب الله من رد قاس في حال مهاجمتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 08:02 صباحاً - دوت الخليج :- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل أرسلت رسائل تحذيرية إلى "حزب الله" عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، مهددة بأنه إذا حاول الحزب مهاجمتها مرة أخرى، فسيكون الرد قاسيا.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن فرنسا والولايات المتحدة، ساعدتا في نقل الرسائل عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية، مبينة أنه "في هذه المرحلة الجيش الإسرائيلي ليس في حالة تأهب بسبب تهديدات حزب الله، ولكن في سبتمبر، عندما تبدأ الحفارة في إنتاج الغاز من حقل كاريش (المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل) فإن التأهب الأمني ستتم زيادته".

وبينت أن "التحذير الإسرائيلي جاء على خلفية التهديدات التي وجهها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تجاه إسرائيل في عدة مناسبات مختلفة"، مشيرة إلى أن "الرسائل التي نقلتها إسرائيل هي أنه يجب تسريع المحادثات، لأن مصلحة الحكومة اللبنانية ليست تفاقم الأزمة بل إنهائها.. وحذرت إسرائيل في هذه الرسائل من أنه إذا هاجم حزب الله فإن الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا".

هذا ومن المقرر أن يصل رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هولشتاين، إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع، وقبل ذلك سيجري مكالمة عبر تطبيق Zoom مع فرق التفاوض، فيما تضغط إسرائيل الأمريكيين لاستكمال المفاوضات حول تقسيم المنطقة البحرية قبل بدء إنتاج الغاز في سبتمبر.

المصدر: ynet