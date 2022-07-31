 الآن.. رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022، مازالت عملية انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام تحبس الأنفاس سواء للطلاب أو لأولياء الأمور، الذين يأملون في الحصول على نتيجة تعبهم وثمرة مجهودهم المبذول طوال 12 عاماً، حيث تفصلنا عن ظهور النتيجة أيام أو ساعات قليلة، وفقاً لما صرح به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والذي أعلن أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، مشيراً إلى أن سيتم حجب النتيجة عن أي طالب تم تحرير محضر غش ضده أثناء إجراء الامتحانات، وحرمانه من تكملة باقي الامتحان.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022

والجدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن كنترولات تصحيح الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات قد انتهت من عملها بمنتهى الشفافية والنزاهة، كما أوضحت المؤشرات الأولى أنه تم الانتهاء من تصحيح 19 مادة باستخدام ماسحات ضوئية دون أي تدخل بشري، كما أشارت المؤشرات الأولى من جانبها إلى ارتفاع نسب النجاح بمواد كل من: اللغة العربية، والفلسفة، إلى جانب مادة الأحياء، وفروع مادة اللغة الثانية، بينما انخفضت نسب النجاح في مواد كل من: التاريخ، والكيمياء، إلى جانب مادة الفيزياء وفروع الرياضيات)، كذلك أعلنت المؤشرات النهائية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة تفوق طلاب الشعبة العلمي علوم على طلاب الشعبة العلمي رياضة والشعبة الأدبية، كما أشارت الوزارة إلى أن الطالب الناجح في كل المواد ماعدا مادتين أو أقل، يدخل امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر عقدها في شهر أغسطس أو سبتمبر، بينما الطالب الذي يرسب في 3 مواد أو أكثر، سيضطر إلى إعادة السنة العام الدراسي المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وإليكم الخطوات التي يتبعها الطالب من أجل الإطلاع على نتيجته بشكل مفصل برقم جلوسه من خلال إتباع التالي: