نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام جدارة منصة مسار التقديم على الوظائف التعليمية 1444 في المملكة في المقال التالي
يبدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 2 من محرم 1444 الموافق 31 من يوليو 2022 التقديم عبر رابط نظام جدارة منصة مسار، وذلك للتقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة منذ يوم الخميس الماضي، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن حاجتها لعدد 11547 وظيفة تعليمية عبر جدارة، وحددت الوزارة أن الوظائف التعليمية بنظام التعاقد على وظيفة معلم ممارس، وسيكون التقديم متاحا عبر جدارة منصة مسار للوظائف التعليمية لمن تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف التعليمية، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين عبر رابط منصة مسار مليون متقدم لشغل هذه الوظائف، وفي السطور التالية نقدم لكم شروط التقديم في الوظائف التعليمية، وكذلك خطوات التقديم على الوظائف التعليمية.
نظام جدارة منصة مسار
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصة مسار عبر نظام جدارة لتوفير العمل على الوظائف التعليمية لمن تنطبق عليهم اشتراطات شغل الوظائف التعليمية، وهذه الشروط تتلخص في النقاط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم تتوافر فيه الشروط الأساسية والمهنية لشغل الوظائف التعليمية الموجودة في لائحة الوظائف التعليمية.
- الحصول على الشهادة الجامعية في أحد التخصصات المطلوبة.
- يكون طريقة الحصول على المؤهل منتظم الدراسة.
- الحصول على الرخصة المهنية.
- لا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بسبب عقوبة تأديبية.
- كما يجب ألا يكون قد تم فصله لأحد الأسباب الواردة في المادة 14 من لائحة الوظائف التعليمية.
- في حال عدم توافر الحطول على مؤهل عن طريق الدراسة المنتظمة، فيمكن قبول الحاصل على مؤهل عبر الدراسة غير المنتظمة بشروط:
- أن يكون المؤهل والتخصص مناسبين للتخصصات المطلوبة.
- كما يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي عن طريق الدراسة المنتظمة لمدة عام.
- يكون المؤهل والدبلوم التربوي من جامعات سعودية.
- إذا كان المؤهل أو التربوي من جامعات غير سعودية فيجب أن يتم معادلته من وزارة التعليم.
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة
ويستطيع الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط جدارة منصة مسار.
- تسجيل الدخول عبر كلمة السر واسم المستخدم.
- كما يمكن إنشاء حساب عبر النفاذ الوطني الموحد.
- استكمال بيانات السيرة الذاتية.
- في حال الرغبة في إضافة أو تعديل البيانات الخاصة بالمؤهل يمكن للمتقدم ذلك.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم مراجعة الطلب بشكل كامل.
- إرفاق المستندات الخاصة بالمؤهل والتربوي والرخصة المهنية وبطاقة الهوية.
- تحديد الوظيفة التي يرغب في التقدم لشغلها.
- في النهاية يجب الضغط على تسجيل الطلب.
- الاحتفاظ برقم الطلب.
- انتظار ظهور نتائج الترشيح التي من المقرر أن تكون قبل منتصف محرم الجاري.
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