مسار جدارة 1444 للتوظيف في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عن عدد من الوظائف التعليمية المتاحة للمسجلين في منصة مسار الخدمة المدنية، منصة جدارة الإلكترونية، على ان يقوم المسجلين بالمنصة من قبل تحديث بياناتهم إلى البيانات الأحدث مع تسجيل الخبرات الجديدة والشهادات للتمكن من التسجيل بالوظائف الحكومية الجديدة التي يتم تقديمها للسعوديين.

تحديث بيانات جدارة 1444

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالأمس عن ضرورة تحديث بيانات المسجلين في منصة جدارة الإلكترونية، وهي المنصة التي يقوم جميع الخريجين بالمملكة، من المؤهلات العليا والمتوسطة والحصلين على الثانوية العامة، للحصول على العمل الحكومي بالمملكة، وقد قام المسجلين بالدخول على المنصة لتحديث البيانات المقدمة في دخول العام الهجري الجديد، كما تم متابعة الوظائف المتاحة في المنصة.

[مسار جدارة 1444] اليوم التقديم على الوظائف التعليمية GaDaRa وزارة الخدمة المدنية MaSAR

تقوم وزارة الخدمة المدنية بالحرص على توفير الفرص المناسبة في القطاع الحكومي لخريجي المملكة، حيث يتم استقبال بيانات الخريجين ومراجعتها على منصة مسار، لتكون المنصة قاعدة بيانات ومرجع للتعرف على التخصصات المتاحة وبيانات المستخدمين عليها، وتقوم الهيئات الحكومية بالإعلان عن الفرص المتاحة لديها على المنصة ليتم التقديم عليها من المسجلين على جدارة، وتتيح المنصة مراجعة البيانات والتثبت منها بشكل إلكتروني.

مسار جدارة الوظائف التعليمية 1444

مُشرف تربوي.

وكيل مدرسة.

مرشد طلابي.

معلم.

معلم موهوبين.

رائد نشاط.

أمين مصادر تعلم.

مُراقب طلاب.

محصل مالي.

موظف إداري.

محضر مختبر.

رياض أطفال وتمهيدي.

ما هي طريقة تسجيل مسار جدارة 1444

يجب على المواطن اتباع الشروط العامة للتسجيل في المنصة (الجنسية السعودية – تسجيل الشهادة الموثقة – استكمال إجراءات التسجيل – تحديث البيانات). يتم تسجيل الدخول على منصة مسار جدارة. يقوم صاحب الطلب بتسجيل رقم الهوية الوطنية (من 10 أرقام). يتم تسجيل تاريخ الميلاد والجنس. يقوم بتسجيل رمز التحقق. يتم اختيار “استمرار”. يقوم بتسجيل جميع بيانات صاحب الطلب صحيحة وتكون الأحدث له. يتم اختيار “تسجيل”. يكون على صاحب الطلب تقديم سيرة ذاتية للمهارات والشهادات ومجال العمل المطلوب.

بداية التسجيل الإلكتروني في الوظائف التعليمية

[مسار جدارة 1444] اليوم التقديم على الوظائف التعليمية GaDaRa وزارة الخدمة المدنية MaSAR حيث قامت منصة جدارة عن بداية التسجيل الإلكتروني في الوظائف التعليمية للمواطنين الراغبين في العمل التعليمي، وذلك للحاصلين على الرخصة المهنية وأيضا الذين سجلوا بياناتهم على منصة جدارة، ويتم أيضا تحديث بيانات المسجلين من قبل ليتم القبول في الوظائف الجديدة.