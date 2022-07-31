كورونا يقصف الجزائر بـ 87 إصابة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقالت، إنه تم تسجيل 87 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، فى الوقت الذى لم يتم فيه إحصاء أى حالة وفاة.

وأضافت: "العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند 267 ألفا و374 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 179 ألفا و400 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف 875 حالة".

وشددت وزارة الصحة الجزائرية على أهمية الاستمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى لـ الوقاية من كورونا.

جدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.