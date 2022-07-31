قرار عاجل من الحكومة الألمانية استعدادا لـ أزمات الطاقة

جدة - نرمين السيد - وكشفت حكومة برلين عن إطفاء إنارة عشرات المبانى العامة والمعالم فى المدينة ليلا، حيث سادت حالة من الظلام لأول مرة فى مبنى برلمان الولاية فى حى "برلين ميته"، بالإضافة إلى كاتدرائية برلين أو حديقة "لوست جارتين" منذ يوم الأربعاء الماضى.

ومن جانبها، أعلنت وزارة البيئة الألمانية أن 200 مبنى ضمن نطاق مسؤوليتها لن تتم إضاءتها فى الليل بعد الآن، ويشمل ذلك عامود النصر ومبنى البلدية وقصر شارلوتنبورج، لافتة إلى أنه سيتم قطع الإضاءة تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأكدت وزارة البيئة الألأمانية أن هناك حوالى 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل، مشيرة إلى أن تكاليف إضاءتها تبلغ نحو 40 ألف يورو فى العام.