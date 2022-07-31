نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب النقاط في جدارة ونقاط المفاضلة في التعيين بالتفصيل للوظائف التعليمية والإدارية والصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن حساب النقاط في جدارة باعتباره من الأنظمة الخدمية التي قدمتها المملكة العربية السعودية للمواطنين في إطار الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم فرص عمل جديدة في مختلف المجالات حيث يقوم هذا النظام بالإعلان عن الكثير من الوظائف المتاحة على أن يتم الاختيار وفقًا لمجموعة من المعايير التي يتم تحديدها مسبقاً لضمان المساواة في التوظيف أمام فرص العمل.

حساب النقاط في جدارة

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد المحلية في المملكة العربية السعودية بطرح هذا النظام الذي يهدف إلى تقديم فرص عمل للمواطنين عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات لمعرفة مدى ملاءمتهم للوظيفة، يتم توزيع نقاط المفاضلة في هذا النظام وفقًا لما يلي:

المعدل التراكمي: والتي يقدر قيمتها بحوالي 40 درجة وهو الحد الأقصى للمعدل ويتم تحديد هذه القيمة عن طريق الاعتماد على ملحق مجدول للمعدلات في المؤسسات التعليمية.

الاختبار: الحد الأعلى للاختبار هو 40 درجة على أن يكون الاختبار من 100 ويحول إلى 40 درجة عن طريق ضرب النتيجة في 0.4.

أقدمية التخرج: يحصل المتقدم على درجتين عن كل سنة بعد التخرج.

ملاحظات هامة

الحد الأقصى لدرجات المفاضلة هو 100 درجة.

ولمعرفة الدرجة التي حصل عليها المتقدم يتم جمع النتائج بالنحو التالي: (المعدل التراكمي ×0.4) + (نتيجة الاختبارات ×0.4) + (أقدمية التخرج ×0.2).

رابط التسجيل في جدارة

نظام جدارة هو إحدى الأنظمة المميزة التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد المحلية للمواطنين بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم فرص عمل جديدة لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية وفقًا لمجموعة من المعايير، والتي تضمن الشفافية في اختيار الأفضل للوظائف حسب المؤهلات العلمية والعملية، تسهيلًا على المواطنين أتاحت الوزارة إمكانية التقدم إلى هذا النظام إلكترونيًا وذلك من خلال مسار تسجيل دخول، دون الحاجة للذهاب لمقر الوزارة للتقديم على فرص الوظائف.

وبهذا يكون قد تم التعرف على حساب النقاط في جدارة باعتباره إحدى الخدمات المميزة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تضمن الحصول على فرص عمل مناسبة وفقًا لمجموعة من النقاط مع توضيح الرابط الإلكتروني الخاص للتقديم.