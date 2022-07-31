بنك الراجحي هو أحد أكبر البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والذي يوفر للعملاء خدمة توافر بطاقة من أجل صرف الأموال من أي ماكينة صراف آلي، فإذا كان لديك بطاقة ولكنها منتهية المفعول فلا بد أنك تتساءل الآن عن كيف اجدد بطاقة الراجحي، وهذا ما سوف نقوم بعرضه لكل عملاء البنك بالتفصيل في السطور القادمة.

كيف اجدد بطاقة الراجحي

يوفر بنك الراجحي لعملائه خدمة صوتية من أجل تقديم طلب تجديد البطاقة بسهولة، وذلك من خلال الرقم

وعليك اتباع الخطوات التالية:

بعد أن يتم الرد عليك أن تدخل الرقم السري الخاص بك.

قم بالنقر على الزر المكتوب عليه رقم 1 وذلك بعد أن تستمع إلى الرسائل المسجلة والتي تخبرك أن هذا الرقم للحساب الجاري.

أما في حالة حاجتك للتحدث مع خدمة العملاء فقم بالنقر على الزر المكتوب عليه 0.

إذا كنت تحتاج إلى الاستفسار عن شيء عليك بالضغط على رقم 1.

عليك بإدلاء كافة المعلومات المطلوبة منك والتي من أهمها عنوانك الوطني، وذلك من أجل إرسال البطاقة الخاصة بك المتجددة على هذا العنوان مع مندوب خاص بالبنك وذلك في غضون أربعة أيام في حالة أن العميل من ساكني الرياض، أما إن كنت من خارجها فيتم تسليم البطاقة في غضون ستة أيام.

كيفية تفعيل بطاقة الراجحي المجددة

بعد استلامك البطاقة المجددة من الموظف عليك القيام بتفعيلها من أجل التعامل مع البنك بها بكل سهولة، وذلك من خلال عدة خطوات نعرضها لكم فيما يلي:

تواصل مع نفس الأرقام التي عرضناها فيما سبق.

اختار الحساب الجاري بالنقر على رقم 1.

انقر على رقم 5 الخاص بالخيارات الأخرى.

لتنشيط البطاقة انقر على رقم 4.

ادخل بطاقتك في ماكينة الصراف الآلي، ومن ثم قم بكتابة رقم سري حديث من أربعة أرقام غير متشابهة وأكد الرقم، ثم استخدم البطاقة بكل سهولة.

في نهاية مقال كيف اجدد بطاقة الراجحي فقد عرضنا لكم كيفية التجديد من خلال الأرقام الخاصة بالبنك وعرضنا لكم الخطوات بالترتيب، ثم عرضنا لكم كيفية تفعيل بطاقة الراجحي بعد تجديدها، وذلك من أجل استخدامها فور الحصول عليها.