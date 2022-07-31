الاستعلام عن طلب نقل كفالة برقم الإقامة والحدود عبر وزارة الموارد البشرية

يبحث العديد من الأشخاص مؤخرًا عن كيفية الاستعلام عن طلب نقل كفالة والخطوات الواجب إتباعها لإتمام عملية الاستعلام، حيث قامت وزارة العمل السعودية بتقديم الخدمات الإلكترونية للشركات والمقيمين داخل المملكة لتمكينهم من الاطلاع على نقل الكفالة، لذلك سوف نقوم بتوضيح كافة الخطوات الواجب إتباعها والشروط المحددة من وزارة الداخلية السعودية في مضمون مقالنا اليوم.

الاستعلام عن طلب نقل كفالة

تحرص الجهات الحكومية داخل المملكة على تقديم الخدمات والتسهيلات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتعد من الخدمات المميزة التي قدمتها وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن إتمام نقل الكفالة من عدمه، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودي عبر متصفح الويب.

باشر بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لمتابعة تسجيل الدخول.

عليك بتحديد نوعية الخدمة المراد الاستعلام عنها، لذلك قم بالضغط على الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الإقامة.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات من الاسم، رقم الحدود، رقم المنشأة التي يتم نقل الكفالة إليها، الموقع الجغرافي للمنشأة.

وأخيرًا قم بالضغط على مربع البحث، وسوف يتم تحميل كافة بيانات طلب النقل على الشاشة.

خطوات نقل الكفالة

يتم نقل الكفالة من كفيل لآخر إلكترونيًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتعين عليك تسجيل الدخول للموقع الخاص بوزارة العمل التابعة للمملكة العربية السعودية.

سيظهر لك عدة خيارات، قم بالضغط فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية، وأيضًا الرقم السري.

قم بتدوين حالة المنشأة التي يتم نقل الكفالة إليها.

بعد ذلك سوف يتم نقلك للصفحة الخاصة بالخدمات، قم بالذهاب فوق خانة نقل خدمة العامل الوافد.

عليك بإدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم هوية العامل، ورقم الإقامة، ثم اضغط على مربع البحث.

قم بالتأكيد على الشروط والأحكام، والتعهد الذي يظهر لك على الشاشة.

سوف يظهر لك رقم طلب الكفالة أحتفظ به للاستعلام، وسوف يتم إرسال الطلب للكفيل للموافقة عليه.

في ختام مقال الاستعلام عن طلب نقل كفالة، لكي تتمكن من الاطلاع على طلب نقل كفالتك عليك بتطبيق الخطوات سالفة الذكر كما هي موضحة في المقال، بالإضافة إلى ذكر الطريقة الإلكترونية التي تستطيع من خلالها نقل الكفالة لكفيل جديد.