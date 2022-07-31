كيف اجدد بطاقة الراجحي من التطبيق، هذا هو تساؤل عملاء مصرف الراجحي منذ أن تم إطلاق التطبيق الذي يمكن من خلاله إجراء المعاملات المالية والتواصل مع البنك، وأهم مميزات بنك الراجحي هي بطاقة الراجحي التي تصلح محليًا ودوليًا مما جعل العملاء يحرصون على تجديدها من التطبيق، وسوف نوضح لكم ذلك من خلال مقال اليوم.

كيف اجدد بطاقة الراجحي من التطبيق

إذا رغبت في تجديد بطاقة الراجحي “مدى” ذات المزايا العديدة، عليك تثبيت تطبيق الراجحي على هاتفك وإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الراجحي المثبت على الهاتف، ثم ابدأ في تسجيل الدخول بكتابة اسمك ورمز المرور الخاص بك.

انتظر الرسالة التي ستصل لهاتفك من البرنامج، ثم أدخل رمز التحقق المدون بها.

انقر على أيقونة المباشر الراجحي، ثم أذهب إلى خيار تجديد البطاقة.

إملاء كل المعلومات الظاهرة لك بشكل صحيح، ثم اضغط تأكيد.

عين رقم سري مكون من 4 أرقام عقب تجديد البطاقة.

تأكد من وصول رسالة لك تؤكد نجاح عملية التجديد من التطبيق.

تجديد بطاقة الراجحي عبر الجوال

لعملاء بنك الراجحي ممن يفضلون تجديد بطاقاتهم عن طريق أحد فروع البنك، ولكن دون الذهاب أيضا أعطاهم المصرف إمكانية التجديد عبر الجوال بالخطوات التالية:

أطلب رقم خدمة العملاء الخاص ببنك الراجحي

أكتب كلمة السر الخاصة بخدمة الهاتف المصرفي الموحد.

اختر رقم 1 المخصص للحسابات الجارية.

اضغط رقم 0 لتوجيهك إلى خدمة العملاء.

أخبر ممثل الخدمة رغبتك في تجديد بطاقة الراجحي نافذة الصلاحية.

أبلغ موظف الخدمة بكل المعلومات التي يطلبها منك لتنفيذ عملية تجديد البطاقة.

قم بتأكيد رقم هويتك، ورقم بطاقتك المنتهية.

سيؤكد عليك الموظف اكتمال عملية التجديد، ويبلغك بميعاد استلام البطاقة الجديدة من الفرع الذي تواصلت معه.

من خلال مقال اليوم أجبنا لكم عن كيف اجدد بطاقة الراجحي من التطبيق، باتباع الخطوات التي ذكرناها، وأوضحنا لك كيفية تجديد البطاقة من خلال الجوال، بالتواصل مع أحد موظفي البنك عن طريق الاتصال بالرقم الموضح الخاص بخدمة عملاء مصرف الراجحي.