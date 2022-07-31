نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الكلية التقنية وشروط وخطوات التسجيل عبر رابط بوابة قبولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت طريقة التسجيل في الكلية التقنية عمليات البحث داخل السعودية، وذلك جاء بالتزامن على ما تم الإعلان عنه بخصوص فتح باب التقديم، لكن دائمًا ما يتم رفض التسجيل، وذلك بسبب عدم وجود وعي كافي بخصوص شروط التقدم لهذه الكلية، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

التسجيل في الكلية التقنية

إن قبول تسجيل المتقدم في الكلية التقنية مرتبط بشكل كبير بتوافر مجموعة من الشروط، وإليكم أبرزها بالصورة الآتية:

من الضروري أن يكون الطالب المتقدم ذو أصل سعودي، وذلك بالإضافة إلى أن يكون مقيمًا إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لا بد أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ثانوية تحفيظ القرآن.

كما يجب أن يكون المتقدم قد تحصل على شهادة إتمام الدراسة في برنامج تدريبي.

ولا بد أن يقدر الحد الأقصى لعمر المتقدم للكلية بحوالي 30 سنة.

أهم تخصصات الكلية التقنية

إليكم أبرز التخصصات التي يتهافت عليها كل متقدم للتسجيل بهذه الكلية، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

تخصص ميكانيكا السيارات.

تخصص شبكات ودعم الفني.

تخصص قوى كهربائية.

تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة.

تخصص الصحة والسلامة المهنية.

تخصص الفندقة والسفر والسياحة.

رابط التسجيل في الكلية التقنية

تتم عملية التسجيل من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في البداية نقوم بالتوجه بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية للتدريب التقني والمهني، وذلك من خلال الدخول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعدها نقوم بالذهاب على أيقونة متقدم جديد، ومن هنا تأتي خطوة إدخال البيانات المطلوبة.

ثم يقوم المتقدم بإدخال كود التأكيد من صحة البيانات.

وبعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة التقديم على الكلية التقنية.

وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة الموافقة، للتأكيد على طلب التقديم، وبالتالي تتم عملية التقديم للكلية بالشكل المطلوب.

وبذلك نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل طريقة التسجيل في الكلية التقنية وأهم الشروط التي يجب توافرها في الطالب كي يتم قبوله بالكلية على الفور، كما أوضحنا أبرز التخصصات المميزة بالكلية.