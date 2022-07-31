تمديد الزيارة المتعددة 2022 ومصروفات تمديد الزيارة العائلية

يرغب الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة تمديد الزيارة المتعددة 2022 ويكثر هذا الطلب في فترة الصيف لكثرة الزيارات العائلية بحلول الإجازات الدراسية، ولكن يأتي هذا وفق ضوابط معينة وشروط أقرتها المملكة لتوفر للمقيمين بها إمكانية رؤية العائلة والأقارب، بالإضافة إلى دفع مصروفات خاصة بذلك وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

تمديد الزيارة المتعددة 2022

يستطيع كل مقيم بالمملكة تقديم طلب إلكتروني عبر موقع أبشر للحصول على موافقة لتمديد مدة الزيارات العائلية، باتباع عدة خطوات كالتالي:

أدخل مباشرةً إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني.

قم بكتابة أكتب اسمك ورقم إقامتك الصحيح بدقة كبيرة.

سيرسل لك كود رقمي على جوالك، قم بإدخاله للتحقق من المستخدم.

ستظهر لك قائمة بالخدمات المقدمة، اضغط على خيار التأشيرات.

انتقل إلى تمديد زيارة.

راجع القوانين والتعليمات، ثم اضغط بالموافقة عليها جميعاً.

من القائمة الظاهرة لك حدد اسم الزائر الذي تريد تعديل زيارته.

أكتب كافة المعلومات المطلوبة منك وفق صدورها في المستندات الرسمية.

اذهب على تأكيد بعد الانتهاء من الخطوات كاملة.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة من خلال مصلحة الجوازات وتأكد من صحتها.

مصروفات تمديد الزيارة العائلية

فرضت المملكة مبالغ من أجل تكاليف تمديد الزيارة، وذلك بحسب المدة المراد تمديدها كالتالي:

100 ريال سعودي رسوم التمديد ليومين.

التمديد لمدة 90 يوم يتطلب دفع مبلغ 300 ريال سعودي.

300 ريال سعودي في حالة الرغبة في التمديد لفترة 180 يوم.

تصل التكاليف حتى 5000 ريال سعودي للتمديد لمدة عام كامل.

ترتفع التكلفة حتى تبلغ 8000 ريال سعودي، إذا بلغت مدة التمديد عامين متواصلين.

يجب تقديم طلب التمديد قبل 6 أيام من انتهاء مدة الزيارة.

بعد انتهاء مدة الزيارة يسمح بتقديم الطلب خلال 3 أيام من ذلك ليس أكثر، وفي حال زاد عن ذلك لا يقبل طلب التمديد.

من خلال سطور مقال تمديد الزيارة المتعددة 2022 قدمنا لكم بالتفصيل الخطوات الواجب تطبيقها لتقديم طلب التمديد إلكترونيًا، بالإضافة إلى شرح تكاليف رسوم طلب التمديد، كما أوضحنا لكم فترة السماح المقدرة لتقديم الطلب.