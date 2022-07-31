أوضحت الحكومة السعودية مؤخرًا بأن في حال وجود أي تغيير في البيانات المدخلة في برنامج حساب المواطن، فيجب على كل مستفيد تحديثها داخل البرنامج حتى يستفاد المواطن من الدعم المقدم له كل شهر، وبناء على ذلك يتم تداول كيف يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن داخل عمليات البحث.

كيف يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تتم عملية تغيير رقم الجوال داخل حساب المواطن إلكترونيًا من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن عبر الإنترنت عبر بوابة حساب المواطن.

ومن بعدها يقوم المتقدم بتسجيل بياناته الخاصة عبر الموقع، حتى يتمكن من تسجيل دخوله عبر حسابه الشخصي.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة حسابي، ومن بعدها ينقر على أيقونة تغيير رقم الجوال الظاهرة أمامه بالصفحة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالتوجه إلى البيانات الخاصة به، حتى يقوم بإدخال رقم هويته وتاريخ ميلاده ومن ثم يدخل رقم هاتفه الجديد.

وبعد أن يقوم بمراجعة بياناته المدخلة، ثم يقوم بالنقر على أيقونة تغيير الظاهرة أسفل الصفحة، وبذلك تتم عملية تغيير رقم الجوال بالشكل المطلوب.

طريقة استرجاع صلاحية الدخول لحساب المواطن

من الممكن أن يتمكن المستفيد من استرجاع صلاحية الدخول لحساب المواطن، وذلك عن طريق تلك الخطوات الآتية:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور، وسيتم فتح نافذة استرجاع كلمة المرور.

ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات التي تطلب منه بالصفحة، ويتم الضغط على أيقونة إرسال.

ومن بعدها سيتم إرسال رسالة للمتقدم عبر هاتفه بها كلمة السر الخاصة به.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص كيف يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن وطريقة استرجاع صلاحية الدخول إلى حساب المواطن، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا للمشكلات المزعجة التي من الممكن أن نواجها أثناء دخولنا إلى برنامج حساب المواطن، وهذا الأمر مرتبط بالالتزام الحرفي بما ذكرناه داخل هذا المقال.