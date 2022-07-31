نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفويض تأشيرة عبر منصة التأشيرات وطريقة سداد رسوم التفويض الكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص وزارة الخارجية التابعة للمملكة العربية السعودية تقديم العديد من الخدمات لمواطنيها، ومن أهمها خدمة الاستعلام عن تفويض تأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية إنجاز، بالإضافة إلي تسهيل العديد من الخدمات الخاصة بالتأشيرات من خلال خطوات إلكترونية مُبسطة، لذلك سوف نقدم لك في مضمون مقال اليوم ما تحتاج إليه بشأن التفويض الخاص بالتأشيرات عبر منصة إنجاز.

تفويض تأشيرة

أتاحت الحكومة السعودية منصة إنجاز الإلكترونية ضمن خطة التطوير الرقمي التي تسعى لها، بهدف التسهيل على جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها خدمات التأشيرات، ويمكنك الاستعلام عن التفويض من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول للبوابة الرسمية الخاصة بمنصة إنجاز التأشيرات.

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة التفويض على تأشيرة.

يتطلب منك الموافقة على اتفاقية الدفع الإلكتروني.

بعد ذلك يتعين عليك إدخال رقم التأشيرة الخاص بك في الخانة المحددة له.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بصاحب التأشيرة.

أعد كتابة رمز التحقق في المربع الخاص به.

انقر فوق مربع البحث، وسوف يتم إظهار جميع البيانات على الشاشة.

سداد رسوم التفويض

ينبغي بعد القيام بطلب تفويض على تأشيرة، سداد الرسوم المستحقة للخدمة، ويمكنك ذلك إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

عبر منصة إنجاز اختر مربع إضافة تفويض.

قم بإدخال اسم مكتب التفويض، والترخيص الخاص به.

دون بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالفيزا كاملة.

اضغط على مربع إرسال، ودون رمز التحقق الذي يتم إرساله لك، وسوف تتم عملية الدفع بنجاح.

الاستعلام عن تأشيرة بواسطة رقم الجواز

تشمل الخدمات المقدمة من منصة إنجاز الإلكترونية إمكانية الاطلاع على التأشيرة من إدخال رقم الجواز، ويتم ذلك من خلال اتباعك للخطوات التالية:

باشر بالدخول للبوابة الإلكترونية لمنصة التأشيرات الإلكترونية من متصفح الويب.

اختر من الصفحة الرئيسية للمنصة خدمة استعلام.

بعد ذلك يتعين عليك تحديد نوع الاستعلام الخاص بالتأشيرة.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في رقم الطلب، وأيضًا رقم الجواز.

سيظهر أمامك رمز التحقق، قم بإدخاله صحيحًا في المربع الخاص به.

أضغط بعد ذلك على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة البيانات.

في ختام مقال تفويض تأشيرة قمنا بتوضيح خطوات قيامك بالتفويض عبر منصة إنجاز، كما وضحنا أيضًا طريقة الدفع الإلكتروني لاستخدامك للخدمة، كما وضحنا الخطوات التي تحتاج إليها للاستعلام عن التأشيرة عبر رقم الجواز.