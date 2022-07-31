حجز جواز سفر سوريا 2022 عبر منصة حجز جواز سفر سوري Www syria visa sy

حجز جواز سفر سوريا 2022، الكثير من المواطنين السورين، يبحثون على محركات بحث جوجل، عن كيفية استخراج جواز سفر، وبسبب أن الأمر في غاية الأهمية، استطاعت الحكومة السورية، أن تطلق منصة، يمكن لكافة المواطنين، الدخول عليها، واستخراج جواز السفر، ويرجع السبب في جعل هذه العملية تتم عن طريق الإنترنت، هو العمل على تخفيف التكدس المروري، الذي يحدث عندما يذهب الكثير من المواطنين، للهيئة المختصة لاستخراج الجواز.

حجز جواز سفر سوريا 2022

إن عملية حجز دور من أجل الحصول على جواز سفر سوري أصبح أمر سهل، وذلك لكونه أصبح متعلق بالدخول على الموقع الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة الداخلية السورية، جوازات السفر، ولكن هناك مستندات مطلوبة لهذا الأمر.

هذه المستندات عبارة عن، الوثيقة الخاصة ببطاقة التجنيد، والتي تفيد بيان حالة الخدمة العسكرية، حيث لا يمكن استخراج الجواز بدون توفر هذه الوثيقة العسكرية.

على الشخص الذي يريد استخراج جواز سفر، أو تجديد الجواز، أن يقدم وثيقة توضح الموافقة الكتابية المختومة من قبل الوظيفة التي يعمل بها المواطن السوري.

يجب أن يقدم المواطن السوري، موافقة خاصة بولي الأمر، وذلك من هم يحتاج عمرهم لهذا الأمر.

أيضا لا بد من وجود صورة، من الوثيقة الخاصة بالهوية الشخصية، كما يجب أن يقدم الطلب الخاص بإصدار الجواز، بعد أن يقوم المتقدم، بكتابة البيانات المطلوبة بهذا الطلب.

أيضا لا بد من وجود صورة، من الوثيقة الخاصة بالهوية الشخصية، كما يجب أن يقدم الطلب الخاص بإصدار الجواز، بعد أن يقوم المتقدم، بكتابة البيانات المطلوبة بهذا الطلب. كما أنه يجب أن يقدم المواطن الذي يريد استخراج جواز سفر جديد، أن يقدم صورة شخصية حديثة، ولا بد من القيام بدفع الرسوم الخاصة بعملية استخراج جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر سوري

تعتبر هذه الخطوات خاصة بعملية حجز الدور من أجل استخراج الجواز، كما تعتبر هذه الخطوات سهلة، وبسيطة جدًا، حيث أنها عبارة عن المرحلة التمهيدية لاستخراج جواز السفر، وذلك من أجل راحة المواطن السوري.

في البداية يقوم المواطن السوري، بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السورية، والذي خصص من أجل حجز دور لاستخراج جواز السفر.

بعد ذلك ستفتح أمامك عزيزي المواطن صفحة جديدة، يجب أن تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، ثم تكتب رقم التحقق الخاص بك.

عليك أن تضغط على الأيقونة الخاصة بحجز موعد، كما تقوم باختيار الموعد، أو التاريخ الذي يناسبك، ولكن يجب أن يكون هذا التاريخ متاح.

بعد ذلك سيظهر أمامك الموعد الخاص بالحجز، يجب الاحتفاظ به، وذلك لأهميته عند الوصول، للهيئة المختصة.

في نهاية هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم، كافة المعلومات التي تهمكم، والتي ترتبط بشكل كامل، بكيفية حجز جواز سفر سوريا 2022، حيث أن الأمر أصبح أبسط، أيسر مما كان بشكل كبير جدًا.