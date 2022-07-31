نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول جدارة مسار رابط تقديم الوظائف التعليمية 1444 eservices.masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول جدارة مسار، من أكثر الموضوعات بحثاً الآن للتعرف على رابط تقديم وظائف وزارة التعليم 1444، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد، لسد العجز في عدد من التخصصات حسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وبدأ التساؤل عن طريقة التقديم والموعد والشروط للتسجيل على هذه الوظائف، وحرص موقعنا “ثقفني” على متابعة الخبر من مصادره الرسمية، وتوضيح أهم النقاط للإجابة على هذه التساؤلات التي تشغل بال الراغبين في التقديم، لذا نوضح لكم بالخطوات تسجيل الدخول على نظام جدارة الموارد البشرية “مسار” فتابعونا.

رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “eservices.masar.sa“.

الضغط على تسجيل دخول عبر النفاذ الوطني لمن لديه حساب على الموقع.

أو الضغط على تسجيل جديد لمن ليس لديه حساب على الموقع.

ثم إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم صحيحة وكاملة ومتفقه مع الجهات الرسمية ذات الصلة.

الضغط على إرسال الطلب.

رابط جدارة مسار

يتم التعيين على الوظائف الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، من خلال التسجيل على نظام جدارة الذي تم تحديثه ليصبح مسار، والذي يعتبر هو الطريق الرسمي المباشر للالتحاق بالوظائف الحكومية المختلفة، فمن خلاله يقوم المتقدم بتسجيل بياناته وعند نزول إعلانات على أي من الوظائف المتاحة، يتم تقديم الطلب والانتظار حتي الفحص وإعلان النتيجة من خلال نفس الرابط.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444

يبدأ التقديم على وظائف وزارة التعليم 1444، من يوم الأحد الموافق 2/1/1444، الموافق 31/7/2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية، على أن يستمر حتي يوم الأحد الموافق 9/1/1444، الموافق 7/8/2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، هذا وسيكون موعد إعلان النتيجة يوم السبت الموافق 15/1/1444، الموافق 13/8/2022.

نظام جدارة

هو نظام إلكتروني تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسمح لراغبي الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهلاتهم.

للتقديم عليها حسب الشروط والمستندات المطلوبة، بحيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته ورفع المستندات المؤيدة لصحة البيانات.

وتبدأ بعد ذلك مراجعة البيانات ومطابقتها مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة لتحديد مدي مطابقتها مع الوظيفة المطلوبة.

ليتم بعد ذلك الترشيح للوظيفة آلياً دون تدخل بشري، ويحصل من انطبقت عليه الشروط ومتطلبات الوظيفة على العمل.