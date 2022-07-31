مصرع 11 شخصا بينهم 3 سيدات فى اليمن (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكشف ناشطون أن السيارة سقطت من منحدر جبلي وهي مكتظة بالركاب، ما أودى بحياة 11 شخصا من الركاب، بينهم 3 سيدات، بينما تحولت السيارة إلى حطام.

التعديل الوزاري فى اليمن

أدى عدد من الوزراء الجدد فى اليمن، اليوم السبت، اليمين الدستورية امام الرئيس رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى أعقاب التعديل الوزارى الأخير.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت " أن الفريق الركن محسن الداعرى وزيراً للدفاع، والدكتور سعيد الشماسى وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة أدوا اليمين الدستورية.

وعقب أداء اليمين، تحدث الرئيس للوزراء الجدد بكلمة توجيهية، أكد خلالها أهمية العمل الجاد والنزيه والمخلص فى هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ الشعب اليمنى.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى، وزراء الدفاع، والنفط، والكهرباء، على العمل بروح الفريق الواحد ضمن حكومة الكفاءات السياسية، معرباً عن امله بأن تشهد الوزارت الثلاث نقلة نوعية على طريق جهود إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى.

وكان اليمن قد أجرى - أمس الأول - تعديلا وزاريا شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والاشغال، كما تم تعيين وزير الدفاع المنتهية ولايتة مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسى لشؤون الدفاع والامن.