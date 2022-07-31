الجيش الأوكرانى: تدمير 3 قواعد عسكرية و6 مستودعات ذخيرة لـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش، فى بيان له، إنه تدمير 3 قواعد عسكرية، و6 مستودعات ذخيرة تابعة لـ القوات الروسية، مؤكدا أن القصف الروسى تجدد على مقاطعة ميكولايف جنوب أوكرانيا.

إجلاء سكان مناطق من دونيتسك

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، إن الحكومة الأوكرانية ستفرض عملية إجلاء إلزامى لسكان المناطق غير المحتلة فى منطقة دونيتسك قبل بدء موسم التدفئة.

وأوضحت إيرينا فيريشوك - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم السبت - أن رئيس إدارة دونيتسك الإقليمية، بافلو كيريلينكو، طلبت من الحكومة الأوكرانية إنشاء مقر إخلاء على مستوى الولاية.

وقالت فيريشوك إن "منطقة دونيتسك خالية من إمدادات الغاز وقد تم إصلاح جميع خطوط أنابيب الغاز التى يمكن إصلاحها ولكن للأسف يدمر العدو مرارًا كل ما من شأنه أن يساعد فى تدفئة الناس فى الشتاء وباختصار، لن تكون هناك تدفئة فى دونيتسك فى فصل الشتاء وبحسب المادة 33 من قانون الحماية المدنية للسكان، فإن الإخلاء إلزامى وأعتقد أن هذا واجب على كل فرد بالغ من أفراد الأسرة".

حرب أوكرانيا

وذكّرت أن هناك حاليًا 52 ألف طفل فى منطقة دونيتسك ولا يمكن تعريضهم لخطر قاتل فى فترة الشتاء - بدون حرارة وإنارة وتدفئة.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء الأوكرانى أنشأ، أمس الأحد، مقرًا للتنسيق لتنظيم إجلاء المدنيين من منطقة دونيتسك وعين إيرينا فيريشوك رئيسة له وسيضم المقر الرئيسى أيضًا ممثلين عن الوزارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات الإقليمية.