تبون: القمة المقبلة فى الجزائر هى اجتماع للأسرة العربية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن بلاده لديها "مصداقية فى الوطن العربى"، مشيرا إلى أن "الأسرة العربية ستجتمع فى الجزائر"، التى تستضيف أعمال القمة العربية المقبلة فى مطلع نوفمبر المقبل.





جاء ذلك خلال مقتطفات من اللقاء الإعلامى الدورى، الذى أجراه تبون مع ممثلى الصحافة الجزائرية، ونشرتها الرئاسة الجزائرية فى بيان اليوم، وسيتم بثه كاملا مساء غد الأحد.

وفى رده على سؤال بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومى، أعلن الرئيس الجزائرى أنه "سيكون هناك تعديل حكومى"، معتبرا أنه "أمر طبيعى ويحصل فى كل الحكومات فى العالم"، وذلك بهدف تطبيق التزامات الدولة.

وبشأن قرار تدريس اللغة الإنجليزية فى المرحلة التعليمية الابتدائية، كشف الرئيس الجزائرى أن هذا القرار "سيطبق خلال العام الجارى" لكى "تدخل الجزائر فى العالمية"، مشيرا إلى أن "الفرنسية غنيمة حرب، غير أن اللغة الدولية هى اللغة الإنجليزية".

كما جدد الرئيس الجزائرى، التزامه برفع الأجور ومنحة البطالة، نظرا إلى "الدخل المالى الإضافى" الذى حققه الاقتصاد الجزائرى خلال العام الجارى.

وتطرق "تبون" إلى الاستعراض العسكرى، الذى نظمه الجيش الجزائرى بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الجزائرية، مؤكدا أنه من حق بلاده فى تنظيم استعراض عسكرى بمناسبة ذكرى استقلالها وإبراز اللحمة الموجودة بين الجيش والشعب الجزائرى، لأنه "جيش أمة".

كما تحدث تبون عن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، منوها بالتطور الذى عرفته مؤخرا، وكشف عن استعداد البلدين للدخول فى "إنتاج مشترك فى مجال الصناعة الميكانيكية، وإنتاج السيارات والبواخر".